Marché de Noël de Strasbourg : Christophe Castaner délivre un message de "sérénité"

Strasbourg, France

"Je veux, par ma présence, marquée notre sérénité, pour ce qui doit être un moment de fête et de fierté pour Strasbourg", a indiqué Christophe Castaner au marché de Noël de Strasbourg vendredi après-midi. Le ministre de l'Intérieur a déambulé pendant une petite heure dans les allées du Christkindelmärik, qui tient sa 450e édition.

Un an après l'attentat qui avait endeuillé le marché de Noël de Strasbourg, le 11 décembre 2018, Christophe Castaner a tenu à rassurer les Strasbourgeois et les deux millions de visiteurs attendus en rappellant le dispositif de sécurité mis en place à Strasbourg "pour que le marché de Noël se passe bien".

Des filtrages supplémentaires pour entrer dans le marché de Noël

"Il y a près de 760 personnes hommes, femmes de la police, de la gendarmerie, de la sécurité civile, des sapeurs-pompiers, de la police municipale de l'armée qui seront mobilisés pour garantir la sécurité. Il y a un dispositif renforcé sur l'ensemble de la Grande Île et pas seulement sur le site du marché de Noël. Il y a des filtrages supplémentaires et en même temps une amélioration de ses conditions de filtrage pour que plus de monde puisse venir ici en toute sérénité et toute sécurité".

Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur (au centre), entouré de Roland Ries, maire de Strasbourg et Alain Fontanel, premier adjoint. © Radio France - Margot Turgy

La préfecture du Bas-Rhin avait annoncé mi-novembre un dispositif de sécurité encore renforcé à Strasbourg avec davantage de policiers y compris en civil. L’accès à la Grande Île est encore plus restrictif que les années précédentes, y compris pour les transports en commun. 400 caméras de surveillance supplémentaires ont été installées.