Marché de Noël de Strasbourg : l'enjeu économique avant tout

300 millions d'euros. C'est ce que les visiteurs du marché de Noël de Strasbourg dépensent en moyenne chaque année. Si un éventuel impact de l'attentat de 2018 n'est pas encore connu, les retombées économiques devraient une fois de plus être importantes.

Strasbourg, France

300 millions d'euros. C'est ce que dépensent les deux millions de visiteurs attendus chaque année sur le marché de Noël de Strasbourg, soit 150 euros par jour et par personne en moyenne.

En plus des 300 chalets et des boutiques, le marché de Noël est aussi une période cruciale pour les hôtels et restaurants strasbourgeois. En un mois, certains établissements réalisent entre 15 à 20% de leur chiffre d'affaires annuel.

20% du chiffre d'affaire annuel pour certains hôteliers

Des recettes qui ont aussi un impact sur l'ensemble de l'économie alsacienne. 80% des investissements décidés par les professionnels du tourisme - l'achat de nouveaux meubles pour un hôtel par exemple - se décide après le marché de Noël.

Et si l'économie touristique strasbourgeoise se porte aussi bien pendant cette période, c'est évidemment grâce à la flambée des prix. Par exemple, une nuit d'hôtel qui coûte 100 euros le reste de l'année passe à 130-135 euros pendant le marché de Noël. Soit une augmentation de 30 à 35%.

Malgré l'attentat du marché de Noël 2018, qui avait fait cinq morts et des dizaines de blessés, les touristes ont été nombreux à réserver leur nuit d'hôtel pour l'édition 2019. Il y a pour l'instant 85% de taux d'occupation des chambres, soit un taux de réservation conforme à un mois de marché de Noël à Strasbourg.