Marché de Noël de Strasbourg : plus de 1000 personnes mobilisées chaque jour pour assurer la sécurité

La préfète du Bas-Rhin Josiane Chevalier et la maire de Strasbourg Jeanne Barseghian ont présenté ce mercredi le dispositif de sécurité du marché de Noël 2022. Globalement les mesures prises en 2021 sont reconduites. "Le dispositif a démontré son efficacité", indique la préfète lors de la conférence de presse.

Des contrôles aléatoires

Plus de 1000 personnes sont mobilisées tous les jours pour assurer la sécurité de ce premier marché de Noël "normal" depuis l'attentat de 2018 et la crise du covid. Le marché sera concentré sur l'ellipse insulaire. Il y aura plus d'espaces entre les chalets. Les forces de l'ordre seront présentes pour effectuer des contrôles aléatoires des bagages et des sacs. Les voitures en revanche seront toujours contrôlées : au pont du Corbeau, Pont de l'Abattoir, Pont de Paris et Pont de la Fonderie. "Ce dispositif permet de maintenir la vie dans la ville pour les visiteurs, les habitants et les usages quotidiens", souligne Jeanne Barseghian la maire de Strasbourg.

Pour les trams, les arrêts Broglie, Alt Winmarik et Langstross seront fermées pendant les horaires d'ouverture de 11h à 20h. La station Homme de fer reste ouverte.

