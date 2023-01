Marché de Noël : édition record en 2022 à Strasbourg avec près de trois millions de visiteurs

Ca n'est pas vraiment une surprise, les professionnels du tourisme, les commerçants, et même les visiteurs l'ont constaté au moment du marché de Noël : il y avait beaucoup de monde à Strasbourg pour l'édition 2022. On a maintenant le premier chiffre officiel, présenté par la mairie de Strasbourg. 2,8 millions de personnes ont fréquenté le marché de Noël entre le 25 novembre et le 24 décembre 2022. "C'est une hausse de 30% par rapport à 2021, année encore marquée par le covid, et de 10% par rapport à 2019, une très bonne année qui sert de référence", précise Joël Steffen, adjoint à la mairie de Strasbourg en charge du commerce et du tourisme. Il parle de "chiffres excellents" qui se retrouvent chez les partenaires. "En décembre, l'hôtellerie a affiché un taux d'occupation de 90%, c'était 83% en 2019."

"La magie bien présente"

Finalement, ni l'inflation, ni la nécessité de faire des économies d'énergie, ni les grèves à la SNCF, ni une fermeture du marché de Noël à 20 heures n'ont empêché le rendez-vous de rencontrer un beau succès. "La magie était bien présente", se félicite Guillaume Libsig, adjoint à la ville de Strasbourg en charge de l'animation.

Pour l'édition 2023, la municipalité et ses partenaires ont déjà commencé à travailler sur les points à améliorer. La fermeture à 20 heures avait été décidée par la Préfecture en fonction des forces de l'ordre disponible . Mais certains visiteurs ont été pris au dépourvu. Les organisateurs veulent donc réfléchir à un meilleur accueil en ville après 20 heures si la mesure est renouvelée l'an prochain. La municipalité veut aussi continuer à travailler sur l'authenticité du marché de Noël de Strasbourg.