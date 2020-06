VIDÉO - Marche des fiertés : à Dijon, l'émouvant témoignage de Joe menacé avec un couteau parce qu'il est gay

Environ 350 manifestants et manifestantes derrière la banderole arc-en-ciel ce samedi après-midi à Dijon. Malgré le coronavirus qui a pas mal perturbé les événements prévus en ce mois de juin à travers le monde, la manifestation dijonnaise a été maintenue.

Les manifestants sont partis de la place Wilson pour un tour au centre-ville de Dijon ce samedi 27 juin 2020 © Radio France - Thomas Nougaillon

Qui sont les organisateurs ?

A l'appel de plusieurs associations et collectifs tels que Gangreine, le Collectif 25 novembre, Les Orageuses ou encore le collectif Black Lives Matter une marche des fiertés "LGBTQIA+" comprenez lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queers, intersexes et asexuels était organisée.

Les manifestants ont pris la rue de Tivoli, la place Zola puis la rue Monge pour rejoindre le centre-ville de Dijon ce samedi 27 juin 2020 © Radio France - Thomas Nougaillon

"On est queer, on est fiers"

Les manifestants ont marché pour la défense de toutes les identités sexuelles. Rue Tivoli, ils ont entonné "on est queer, on est fiers, on est super néver". Parmi les participants, Joe, un jeune homme de 15 ans originaire d'Auxonne. Pourquoi est-il super "énervé" ? "Parce que on n'est pas assez respectés, on ne peut pas se montrer, il faut toujours se cacher".

Le témoignage de Joe

Joe a-t-il été victime de discriminations ou de violences ? "Oui, c'était l'année dernière. Un homme m'a menacé avec un couteau parce que j'étais avec mon homme. J'ai porté plainte mais cela n'a rien changé. Lui est toujours en train de se balader et on ne sait pas ce qu'il peut faire". C'est pourquoi le jeune homme a pris part à cette marche. "Je suis là pour montrer que je suis contre l'homophobie, le harcèlement ou toutes les inégalités, c'est très important".

Quelques slogans © Radio France - Thomas Nougaillon

De la place Wilson à la place Wilson

Partis de la place Wilson vers 15H30, ils devaient y terminer leur marche en fin d'après-midi à l'issue d'un tour en centre-ville ponctué de prises de paroles.