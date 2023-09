Marche des fiertés à Saint-Étienne : "La France est très genrée, on est très binaire"

Plus de 3.000 personnes sont attendues à Saint-Étienne samedi pour la deuxième marche des fiertés, entre la place Chavanelle et la place Carnot. Un collectif d'associations organise cet événement festif et revendicatif, dont TransAide, qui accompagne les personnes transgenres. Edward Reynaud préside l'association à Saint-Étienne.

France Bleu Saint-Étienne Loire : En quoi consiste l'accompagnement que vous apportez ?

Edward Reynaud : On intervient pour aider les personnes trans dans leurs démarches administratives et médicales, mais aussi pour aider leurs familles et leurs proches, la transition sociale, et dans toutes leurs démarches, du début à la fin de leur parcours.

Est-ce encore face à l'état civil de changer de nom, de changer de genre ?

Long et fastidieux encore. Saint-Étienne n'est pas la meilleure des villes ni la pire. Mais oui, il faut attendre encore environ un an, voire un an et demi pour un changement de prénom ou de genre. L'administration française est un peu longue... et surtout après, refaire faire toutes les pièces d'identité et tout ce qui rend le panel de notre ville sous l'ancien prénom, c'est encore plus long derrière l'administration française.

Quel type de conseil donnez-vous, dans quel domaine ?

Ça va être vraiment de tout. Ça va être de l'appel pour un coming-out en face de sa famille, comme trouver un médecin qui sera "safe" ou trouver des psychologues ou trouver une communauté quand on est dans un village, où on n'a pas d'asso LGBT.

Est-ce important dans une démarche de transition d'être soutenu par son entourage ?

Oui, très. La solitude des personnes trans est importante du fait que la société, déjà, c'est compliqué... ce n'est que depuis 2022, qu'elle a été retirée des maladies mentales. Donc, il y a aussi tout ce panel de personnes qui considère encore la transidentité comme une maladie. Donc plus on est soutenu par sa famille et ses amis, plus on se sent entouré et mieux. Et si ça se trouve, ça entame une transition sociale beaucoup plus facile. C'est déjà les premières bases de fondation pour une bonne transition.

Que vous demande justement l'entourage des personnes trans qui vient vous voir ?

Des parents viennent nous demander des choses qu'ils n'osent pas demander à leur enfant. C'est compliqué de discuter et d'être intime avec son enfant sur son genre ou sur sa sexualité. Ça va être, comment mieux les accompagner ? Comment, où trouver des médecins si il faut les aider. On accompagne aussi des professionnels de santé. On accompagne aussi l'Éducation nationale, on accompagne tous ceux qui nous appellent pour X ou Y raison sur la transidentité.

Est-ce plus compliqué dans certains milieux que d'autres d'aller contre les stéréotypes de genre, où le Monsieur, Madame est difficile à changer ?

La France en généralité est très genrée, dans tous les milieux. On est très binaire visuellement donc quelqu'un qui ressemble à un homme, ça serait un homme et quelqu'un qui ressemble à une femme serait une femme. Et en début de transition, c'est toujours compliqué, les gens se basent sur ce qu'ils voient. Et même si la personne répète qu'elle est en transition, que c'est "elle". Les gens ont tendance à essayer de ne pas faire - ou de ne pas le faire parce qu'ils n'arrivent pas ou parce qu'ils n'ont pas envie - l'exercice de commencer à dire "elle" et de remarquer des changements, c'est encore compliqué. Il y a des milieux plus fermés que d'autres. Je pense tout de suite aux métiers un peu plus masculins, où il y a un peu du sexisme et où c'est un peu plus difficile.