Marche des fiertés : ambiance festive et revendicative à Saint-Étienne

La musique à fond s'échappe des enceintes, des drags-queens dansent sur les chars devant des centaines de personnes,

les drapeaux arc-en-ciel volent un peu partout... La deuxième édition de la marche des fiertés de Saint-Étienne se veut à la fois festive, colorée et revendicative.

Devant l'Hôtel-de-ville les slogans deviennent plus politique avec des "Perdriau démission" ou la chanson "Fuck you" de Lily Allen. Le maire Gaël Perdriau est mis en examen dans l'affaire de chantage à la vidéo. Et la dimension homophobe du dossier n'a pas échappée aux militants LGBTQIA+.

Les organisateurs promettent la tenue d'une troisième marche des fiertés l'an prochain à Saint-Étienne.