Marche des Fiertés : entre 3.000 et 4.000 personnes dans les rues de Tours ce samedi 17 juin

La 17 ème édition de la Marche des Fiertés de Tours s'est lancée vers 15h30 ce samedi 17 juin. Une marche importante cette année puisque l'on célébrait le dixième anniversaire du mariage pour tous. Mais aussi parce que le centre LGBTI de Touraine, organisateur de le marche, a été victime d'attaques récurrentes ces derniers mois. Le 7 juin dernier, les passages piétons de couleur arc-en-ciel avaient même été repeints en blanc.

Des faits qui ont certainement animés la cause LGBTQIA+ puisque l'affluence à la marche ce samedi à Tours était de 3.000 personnes selon la Préfecture, un peu plus selon le centre LGBTI de Touraine qui estime au moins 4.000 personnes. Un record depuis de covid, et un chiffre jamais vu depuis au moins 5 ans d'après Elena, al co-présidente du centre. Sous une chaleur écrasante, le raz-de-marée coloré a déambulé dans la ville au son des basses des chars qui animaient la manifestation.

Le cortège a fait le tour de la ville © Radio France - Laurette Puaud

