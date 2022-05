La marche des fiertés retrouve les rues de Poitiers, après deux années de crise sanitaire. Au cœur des revendications, plus d'amour, de respect et de tolérance envers les personnes LGBT+.

Marche des fiertés : "On existe et on brille", plus de 600 manifestants font vibrer les rues de Poitiers

La marche des fiertés retrouve samedi 21 mai Poitiers sous la chaleur, annulée à cause du Covid-19 en 2020, puis contrainte par les consignes sanitaires l'an dernier. Un rendez-vous festif, aux couleurs arc-en-ciel, et électronique organisé par le centre LGBTI du Poitou, un collectif d'association de défense des droits LGBT, trans, queer, intersexe. "C'est festif et inclusif, il n'y a pas d'agressivité. On ne se pose pas la question de savoir qui est qui, ou qui est quoi" souligne Marianne, co-présidente du collectif qui prône la tolérance. "Nous sommes des personnes normales" ajoute-t-elle. "Paix et amour" s'amuse Inès dans le cortège.

Deux pancartes à la marche des fiertés de Poitiers. © Radio France - Sarah D'hers

"Etre LGBT+ en 2022, c'est toujours très compliqué"

"On a le droit d'exister et de briller malgré les galères du quotidien" martèle Bendy Queen, qui célèbre d'être ce qu'elle est, "drag-queen et trans". Derrière sa longue traîne de mariée, elle explique qu'en 2022, "être LGBT+ c'est très compliqué", synonyme de rejet ou de violences. Des jeunes, des moins jeunes rejoignent, le sourire aux lèvres, des paillettes plein les yeux, la place de l'Hôtel de ville de Poitiers avant de déambuler jusqu'aux Prairies électroniques dans le Parc Blossac. . Les basses enchantent les 600 à 700 manifestants poitevins.

Emilien, de l'association Aides. © Radio France - Sarah D'hers

"Le VIH n'a pas disparu, loin de là" insiste sœur Maria d'épine de l'association Sœurs de la Perpétuelle Indulgence. D'où la présence de AIDES, l'association de lutte contre le VIH. "On défend aussi une PMA (procréation médicalement assistée) pour toutes les femmes, y compris les personnes trans qui sont des femmes" rappelle Julien Baron, l'un des représentants dans la Vienne,"il reste encore des droits à acquérir".

Deux sœurs de l'ordre des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, association poitevine. © Radio France - Sarah D'hers