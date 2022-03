"C'est porteur d'espoir" : la première marche des fiertés de Dordogne aura lieu le 4 juin à Périgueux

Le collectif Fier.e.s ensemble Dordogne organisera la première marche des fiertés du département le 4 juin prochain. "La parole a mis un peu plus de temps à se libérer en milieu rural", explique Maryse Gnahoui, représentante du collectif et invitée de France Bleu Périgord ce mardi.

"Nous sommes très fiers d'oser se réunir cette année pour la première marche des fiertés en Dordogne", annonce Maryse Gnahoui, étudiante en droit et représentante du collectif Fier.e.s ensemble Dordogne, invitée de France Bleu Périgord mardi 29 mars. Ce collectif va organiser la première "gay pride" du département le 4 juin prochain, à Périgueux. Un événement qui se tient déjà dans la plupart des villes de France. "La parole a mis un peu plus de temps à se libérer en milieu rural", explique l'étudiante. "Ça manquait dans le département, on était obligés d'aller dans des plus grandes villes pour y participer."

Réécoutez l'interview de Maryse Gnahoui, invitée de France Bleu Périgord ce mardi

Ce genre de marche doit permettre aux personnes LGBTQIA+ (lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, queers, intersexes et asexuelles) d'être plus visibles sur le territoire, et de sensibiliser aux discriminations dont ils et elles sont victimes. "S'il n'y a jamais eu de marche, c'est comme s'il n'y avait pas de personnes LGBTQIA+, alors que nous sommes assez nombreuses", continue Maryse Gnahoui. "Donc c'est une première façon de nous faire connaitre, de donner une meilleure image du groupe qu'on représente. Cette marche est ouverte à tous ceux qui ont envie de défendre et de se rendre plus solidaires avec les personnes LGBTQIA+. On aura sûrement un char, il y aura aussi de la musique, un peu de techno !"

"Il faut encore se cacher aujourd'hui"

Cette première marche des fiertés en Dordogne, c'est aussi un symbole important pour Maryse Gnahoui. "C'est très bon signe, c'est porteur d'espoir que dans les milieux ruraux on essaie d'organiser plus de marches", affirme-t-elle. "Les grosses villes ont déjà du public, mais en milieu rural on a aussi besoin de se sentir acceptés et intégrés." Car selon le collectif Fier.e.s ensemble Dordogne, l'acceptation des personnes homosexuelles met plus de temps en zone rurale. "Il faut encore se cacher aujourd'hui", décrit l'étudiante. "J'ai des amis homosexuels qui se tiennent la main et qui se font insulter au bord de la Voie verte par exemple. On veut aider les mentalités à être beaucoup plus ouvertes."

"La plupart des LGBTQIA+ préfèrent aller dans une grande ville pour vivre librement", continue Maryse Gnahoui. "Ici, il y a un cadre familial plus traditionnel, parfois aussi plus catholique, qui ne nous permet pas d'assumer notre orientation sexuelle." La représentante du collectif Fier.e.s ensemble Dordogne déplore aussi le manque de structures adaptées pour accueillir des personnes LGBTQIA+ victimes de discriminations. "Il y a très peu de subventions pour les associations ou les collectifs qui s'occupent des personnalités LGBTQIA+ donc on n'est pas très visibles", explique-t-elle. "On a besoin de plus de soutien, parce qu'on a beaucoup plus tendance à entendre parler de Péri'Meuh que de la prochaine marche des fiertés !"