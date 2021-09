Marche des fiertés LGBT au Mans : "On existe, c'est normal et on est nombreux"

Annulée en 2020, la marche des fiertés a eu lieu ce samedi après-midi au Mans. Un défilé derrière un char, un village associatif, un mini-concert sur la place de la République : le rendez-vous était à la fois une fête et un événement militant, 10 ans après la première édition au Mans (en 2011).

Et la crise sanitaire a laissé des traces aussi dans le domaine de l'homophobie, avec un regain des discours haineux. "On a constaté une augmentation de l'homophobie ordinaire depuis un an et demi, notamment sur les réseaux sociaux" déplore Florian Poupon, le président de l'association homogène, centre LGBT du Mans. "Dans le même temps les agressions ont baissé de 15%, c'est peu par rapport à tout ce qui était fermé".

"Montrer qu'on existe"

"Les gens n'avaient que ça à faire et cherchaient à humilier les LGBT, sur Twitter, Insta ou Facebook, tous individuellement on a fait ce qu'on a pu pour lutter", se souviennent des jeunes filles, maquillées façon arc-en-ciel pour cette journée. "Même aujourd'hui une dame est venue nous dire qu'on lui faisait honte avec notre drapeau et elle nous a fait un doigt d'honneur, on lui a répondu par un doigt d'honneur !"

La "pride" est importante pour elles car "ça nous permet de montrer qu'on existe, que c'est normal et qu'on est beaucoup. Surtout parce qu'on est dans une époque où c'est mieux accepté, ça permet aux gens de faire leur coming-out".