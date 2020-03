VIDEO - Marche féministe à Avignon : "On ne proteste pas contre les hommes mais contre le patriarcat"

Près de 150 personnes ont marché ce dimanche 8 mars à Avignon, à l'occasion de la journée mondiale de lutte pour les droits des femmes. Une mobilisation à l'appel du collectif Solidaires 84, pour dénoncer les inégalités et les violences faites aux femmes. Dans le cortège, parti de la place de l'Horloge vers 11 heures et demie, les participants affichaient de nombreux messages parmi lesquels "On ne tue pas par amour", "Flash info : le coronavirus tuerais moins que le sexisme !", ou encore " Nous ne sommes pas fragiles comme des fleurs mais fragiles comme des bombes. "

"On ne proteste pas contre les hommes mais contre le patriarcat, lâche une manifestante. C'est un système de domination dans tous les domaines"

On se lève, on se casse et on gueule

Après avoir défilé en centre-ville, vers la place Saint-Didier et la place des Corps Saints, les manifestants se sont rassemblés sur la place Pie aux alentours de midi. _"On refuse de cautionner un système qui nous opprime_, qui nous oppresse", témoigne Blandine Deverlanges, présidente et porte-parole de l'association Osez le féminisme. "Quand on se sent opprimé et oppressé, on ne valide plus. _On se lève, on se casse et on gueule"Référence à la tribune coup de poing sur les César de l'écrivaine Virginie Despentes. Tribune lue entièrement au mégaphone lors de cette mobilisation à Avignon. "Les langues continueront à se délier"_, promettent les militantes.

"On ne proteste pas contre les hommes mais contre le patriarcat". © Radio France - Elsa Vande Wiele

De nombreuses animations sont au programme au centre de loisirs de la Barthelasse à Avignon, à l'occasion de la journée des droits des femmes. © Radio France - Elsa Vande Wiele

"Maintenant on fait comme Adèle Haenel, on se lève et on se casse!" © Radio France - Elsa Vande Wiele