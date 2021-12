Le marché de Noël de Périgueux attire malgré la pluie et les règles sanitaires

Le début du mois de décembre rime avec marchés de Noël. Amputé l'an dernier en raison de la crise sanitaire, le marché de Noël de Périgueux a soigné son retour. Sous la pluie et sous contraintes sanitaires, mais presque normalement, pour le plus grand bonheur des Périgourdins.

Une trentaine de chalets ont fleuri place Bugeaud et cours Montaigne à Périgueux, synonymes du retour du traditionnel marché de Noël. L'an dernier, celui-ci avait été revisité, et adapté en version réduite, en raison de la crise sanitaire. Les Périgourdins ont finalement pu retrouver leur marché presque normalement, avec le retour des stands de vin chaud, crêpes, gaufres, des artisans locaux et des idées cadeaux pour Noël. Même la patinoire, absente l'an dernier, a fait son grand retour. Malgré la pluie ce samedi 4 décembre, visiteurs et habitués étaient au rendez-vous pour profiter de ce moment festif, signe de l'approche des fêtes de fin d'année. "Quel bonheur après deux ans, de revoir un peu d'animation", s'enthousiasme Catherine. "Il y a une bonne ambiance, ça fait du bien", ajoute Jérôme, venu avec son fils déguster un cornet de frites.

Port du masque et pass sanitaire obligatoire

Conformément à l'arrêté préfectoral en vigueur depuis ce mardi, le port du masque est obligatoire dans les allées. Pour entrer dans le marché, pas besoin de pass sanitaire, en revanche celui-ci est exigé pour consommer nourriture ou boissons au sein du marché, sur les espaces mis à disposition. Une règle que la majorité des Périgourdins acceptent volontiers, comme Nathalie. "On se sent protégés, au vu de la situation sanitaire actuelle", indique-t-elle. D'autres comme Paul et Martine, ont plus de mal à comprendre. "En extérieur, c'est un peu excessif. Peut-être que ce sera justifié quand il y aura plus de monde, mais pour le moment, on n'en a pas besoin !" Pour ceux qui refusent de présenter leur pass, il reste toujours une solution : acheter à emporter, et consommer en dehors du marché.

Le marché de Noël de Périgueux est ouvert du 1 décembre au 1er janvier.