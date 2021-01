Troisième confinement éventuel : sur le marché de Périgueux, les habitants en "ont plus que marre"

Le gouvernement envisage donc plusieurs scenarios pour les prochains jours, dont celui d'un confinement "très serré" selon le porte parole du gouvernement, Gabriel Attal. Car le couvre-feu à 18h ne serait pas assez efficace.

Sur le marché de Périgueux © Radio France - Antoine Balandra

Sur le marché de Périgueux, à l'approche d'un troisième confinement, l'ambiance n'était pas très heureuse ce mercredi matin. Peu de monde. Peu d'enthousiasme. De la pluie. Et le contexte sanitaire, lourd. "J'en ai marre, ça pour en avoir marre, c'est plus que marre" dit une dame venue acheter des fruits.

"Cela commence à durer, on attend, c'est un peu flippant quand même, on a plus vraiment de liberté, et j'ai l'impression que l'on va être resserrés encore plus et pour combien de temps ?" dit Alain, un habitant de Périgueux venu acheter des clémentines.

Sur le marché, il y a donc moins de monde, moins de discussions, moins de bruit, moins d'ambiance. Comme si quelque chose s'était éteint. "J'ai l'impression qu'il y a un petit malaise" dit le poissonnier. "D'habitude on a un peu de monde. A chaque fois qu'il y avait un confinement, on travaillait super bien. 30% de plus. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, les gens attendent de voir comment cela va se passer" dit-il.

Moins de discussions aussi devant le stand d'un autre vendeur de fruits et légume : "les gens en ont tous marre, c'est ça et en plus il y en a pour plusieurs années" lâche-t-il...