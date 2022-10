Marche pour défendre la statue de Saint Michel ce samedi aux Sables d'Olonne

Une marche pour défendre le maintien de la statue de Saint Michel est organisée ce samedi matin aux Sables d'Olonne, à l'initiative de l'amicale Sablaise des parachutistes. "Saint-Michel est le protecteur des Parachutistes. Nous souhaitons manifester notre attachement à cette tradition, à nos valeurs, à notre histoire. Des soldats de toute la France nous contactent pour témoigner leur soutien et leur tristesse de voir ce symbole menacé. (...) Nous invitons tous les habitants à participer à cette fête laïque et apolitique." indique Jean-Michel Bruel, président de l'Amicale Sablaise des Parachutistes et Opérations extérieures.

ⓘ Publicité

Saisis par la fédération de Vendée de la libre pensée le tribunal administratif puis la cour administrative d'appel de Nantes (en septembre) ont demandé à la ville de retirer la statue du domaine public au nom de la séparation de l'Eglise et de l'Etat. Mais le maire des Sables d'Olonne Yannick Moreau a saisi le Conseil d'Etat. Il vient de recevoir le soutien du président du conseil départemental de Vendée Alain Leboeuf.

Le rassemblement débute à 10 heures au Jardin de la Liberté, avant une marche vers la place Saint Michel.