Marche pour le climat ce dimanche à Nîmes

Les députés examinent à partir de demain lundi la loi climat. Pour leur demander plus d'ambitions, plus de 500 organisations appellent à défiler aujourd'hui dans 160 villes de France, dont Nîmes. Cela fait un an et demi qu'il n'y avait pas eu une telle mobilisation pour le climat. "L'objectif : dénoncer l'insuffisance du projet de loi, indiquent les organisateurs, et demander aux élus de rehausser les exigences en votant les amendements nécessaires".

Parcours de la Marche à Nîmes

Rassemblement sur le Parvis de la Maison Carrée à 14h30. Après une série de prise de paroles, est organisée une descente du Victor Hugo, par l'Esplanade Charles De Gaulle, l'avenue Feuchères, et un rassemblement devant la Préfecture. Frozen Géant (immobilisation générale dans un silence absolu pendant que résonne l’alarme climatique) devant la Préfecture .