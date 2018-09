Paris, France

La marche pour le climat parisienne a rassemblée 50 000 personnes selon ses organisateurs, 18 500 selon la police. À Paris ou ailleurs, c'est un succès pour les milliers de personnes présentes, venues se faire les porte-voix d'une planète en surchauffe.

En tête de cortège, pas de logo d'association, ni de noms partis politiques sur la grande banderole blanche maintenue par une vingtaine d'anonymes mais simplement cette phrase : "Changeons le système pas le climat. Nous sommes prêt.es et vous ?"

#MarchePourleClimat « Cap ou pas cap ? Make our Planet great again » pic.twitter.com/AG27gw6JfH — Fiona Moghaddam (@FioMog) September 8, 2018

"La maison brûle comme disait Chirac, il faut qu'on agisse", s'exclame l'une des manifestantes qui tient l'immense pancarte. Comme beaucoup ici, elle est venue spontanément, sans être affiliée à une quelconque association, ni à aucun parti.

#MarchePourleClimat Plusieurs milliers de personnes défilent à Paris pic.twitter.com/TH0UHOIh6L — Fiona Moghaddam (@FioMog) September 8, 2018

Une démarche citoyenne qu'a aussi entrepris Claude venue avec sa femme et ses filles âgées de 10 et 13 ans. La famille est très sensibilisée à la cause environnementale, ils trient leurs déchets, font du compost et cultivent même quelques fruits et légumes bio, "des tomates et des framboises" raconte l'une des enfants. Le père de famille lui se réjouit de voir autant de jeunes adultes présents, "ça veut dire qu'il y eu tout un effort d'éducation", une éducation à l'environnement qui doit commencer dès le plus jeune âge.

Cette famille originaire de Seine-Saint-Denis est mobilisée au quotidien pour la défense de l'environnement © Radio France - Fiona Moghaddam

Mais ceux qui doivent surtout s'emparer du sujet estime un étudiant présent, ce sont les politiques "l'action individuelle c'est bien mais c'est beaucoup trop lent pour que cela puisse faire effet avant une catastrophe future". Un peu plus loin, une retraitée parisienne craint qu'il ne soit déjà trop tard pour sauver la planète, peu importe les politiques mises en place. "Tout ce qu'on peut espérer, c'est ce que cela ne s'aggrave pas trop vite", lâche-t-elle, résignée.