"On marche sur la tête", la Ligue des Droits de l'Homme en Mayenne craint pour la santé des demandeurs d'asile

Des associations d'aide aux demandeurs d'asile dénoncent les mesures annoncées ce jeudi 6 novembre par le gouvernement sur l'immigration. Parmi les 20 mesures, il y a par exemple des quotas en fonction des besoins des entreprises.

Les mesures sur la santé coincent aussi comme ce délai de trois mois de carence pour les demandeurs d'asile avant d'accéder à la sécurité sociale de base.

Pour le président de la Ligue des Droits de l'Homme en Mayenne, Alain Vignier, cela va fragiliser encore plus ces personnes.

Pour les demandeurs d'asile, l'accès est déjà limité en raison de difficultés majeures et croissantes d'accès même à la procédure de demande d'asile. Avant même d'être reconnu comme demandeur d'asile ayant accès à un certain niveau de soins, il faut être admis comme tel. Pendant cette période, ils sont en déshérence sur le plan de leur santé. Il y a déjà un délai de carence donc on ajoute un délai de carence à un autre délai de carence.