Le port du masque n'est plus obligatoire à partir de ce samedi sur les lieux de rassemblement en Haute-Vienne. Une décision prise par le préfet, en raison du ralentissement de la circulation du coronavirus.

Marchés, brocantes, manifestations : le masque n'est plus obligatoire en Haute-Vienne

C'est le signe que la situation sanitaire s'améliore en Haute-Vienne : le préfet Seymour Morsy a décidé de lever l'obligation de porter le masque sur les lieux rassemblant du public en extérieur. Cette mesure prend effet ce samedi, sur les marchés, brocantes et vide-greniers du département par exemple. Elle concerne également les manifestations festives ou revendicatives. Le masque peut aussi tomber dans les files d'attente et aux abords des établissements recevant du public, y compris devant les établissements scolaires et les crèches.

à lire aussi En Haute-Vienne aussi, les écoliers pourront tomber le masque dès lundi prochain

Cet assouplissement a été décidé suite à la baisse des indicateurs épidémiologiques. En Haute-Vienne, le taux d'incidence est de 29,7% pour 100.000 habitants et près de 78% de la population est totalement vaccinée. Une situation qui conduit également à la fin du port du masque obligatoire dans les écoles primaires, à partir de lundi 18 octobre.

Toujours obligatoire à l'intérieur

Le masque reste en revanche obligatoire dans les collèges et lycées, ainsi que dans les milieux clos comme les entreprises, les magasins ou encore les transports. La préfecture de la Haute-Vienne rappelle par ailleurs que des exceptions peuvent aussi toujours s'appliquer dans les lieux soumis au pass sanitaire. Les organisateurs d'événements soumis au pass sanitaire peuvent aussi l'imposer s'ils estiment que la situation l'exige.