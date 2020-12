Marchés de Noël, illuminations, animations : quelles sont les festivités maintenues dans nos deux Charentes

Cette année les festivités se cantonneront principalement à des illuminations et à des décorations dans les villes de nos départements. En raison de la crise sanitaire, de nombreuses municipalités ont été contraintes d'annuler leur marché de Noël et certaines animations. D'autres ont fait le choix de les adapter en les organisant en plein air pour éviter les rassemblements dans des lieux clos.

A La Rochelle, le maire Jean François Fountaine a pris la décision dès fin octobre : il n'y aura pas de marché de Noël mais des animations lumineuses à travers toute la ville. Ces illuminations ont été inaugurées début décembre, elles sont à contempler de 17 heures à 23 heures.

A Royan, où devait être mis en place cette année le dispositif "Noël à Royan", le maire de la ville Patrick Marengo a décidé d'annuler les festivités pour s'aligner sur la majorité des communes de Charente-Maritime : cette année pas de marché de Noël, pas de patinoire non plus. Des chalets en bois ont été installés en guise décoration sur la place Charles de Gaulle et des illuminations sont prévues pour donner un air de fête au centre-ville.

Saint Palais sur Mer a également fait le choix d'illuminations et d'animations à travers la ville sur le thème "Noël en bord de mer".

A Saintes, le marché de Noël a été inauguré ce samedi 12 décembre, dans le jardin public. Les artisans y seront présents jusqu'au 2 janvier de 14 heures à 19 heures.

Sur l'île de Ré, Rivedoux a également maintenu son marché de Noël programmé sur deux jours chaque année. Seule différence pour l'édition 2020 : des chalets ont été installés en plein air dans le centre-ville au lieu de l'habituel dispositif dans la salle des fêtes.

La Tremblade inaugurera elle aussi son marché de Noël, le week-end prochain, samedi 19 décembre. Il se tiendra jusqu'au 30 décembre, au programme : décoration de sapin, produits artisanaux et structures gonflables.

Du côté de la Charente, la ville d'Angoulême a mis en place des illuminations et décorations depuis la fin du mois de novembre.