Marchés maintenus, équipements sportifs en extérieur ouverts... le détail des mesures prises à Caen

Marchés maintenus pour les commerces dits essentiels, équipements sportifs extérieurs ouverts, parcs, jardins et cimetières, écoles accueillant les enfants des personnels prioritaires... le maire de Caen a détaillé les conditions dans lesquelles le nouveau confinement va s'appliquer.

L'éducation est le sujet numéro un pour Joël Bruneau, le maire de Caen, qui au printemps dernier à la sortie du confinement avait tenu à ce qu'elles rouvrent au plus vite. Cette fois ci, mesure nationale oblige, l'enseignement se fera à distance. Trois écoles caennaises vont rester ouvertes pour accueillir les enfants des personnels prioritaires, soignants ou encore forces de police. Il s'agit des écoles Bosnières, Lyautey et Haie-Vigné. Une crêche restera également ouverte. Et ce durant trois semaines, du mardi 6 avril au vendredi 23 avril, mercredis compris.

Pour ce qui concerne la culture, les bibliothèques de Caen-la-mer restent ouvertes. Mais le Conservatoire est lui fermé sauf pour les professionnels.

La pratique du sport en extérieur étant autorisée, les équipements sportifs extérieurs restent ouverts. Et notamment le bassin extérieur de 50 mètres du Stade Nautique Eugène Maes. Bassin très prisé actuellement, dans le respect d'une jauge de 96 nageurs. "A priori, les consignes sanitaires y sont bien respectées depuis sa réouverture, souligne Joël Bruneau, aucun cas de Covid n'a été signalé". Pour ce qui concerne les adhérents des clubs de sport en extérieur, athlétisme notamment, "tout dépendra des consignes du ministère des sports".

Les parcs et jardins, ainsi que les cimetières restent ouverts aux horaires habituels et dans le respect du couvre-feu à 19h.

Pour ce qui est des commerces et marchés, l'opération Place aux restos ! sur la place de la République et boulevard Maréchal Leclerc, qui permet à une dizaine de restaurateurs de vendre à emporter dans les chalets du marché de Noël, est prolongée jusqu'au 10 avril.

Du côté des marchés, ils sont maintenus pour les commerçants non sédentaires dits essentiels : alimentaires, fleuristes et bouquinistes. En revanche, les vendeurs de textile ou encore les quincaillers en sont exclus. Sur un marché comme celui du dimanche sur le port de Caen, cela représente environ deux tiers des étals maintenus. "Ce qui va permettre une meilleure distanciation entre les stands" indique le maire. La mesure qui découle d'un arrêté préfectoral est applicable à partir du mardi 6 avril.

Ces mesures sont donc bien loin des mesures strictes appliquées à Caen au printemps dernier. "Mais cela ne doit pas conduire à relâcher les comportements", prévient Joël Bruneau. Au contraire, il félicite d'ailleurs ses concitoyens, soulignant que "le taux d'incidence est de 130 cas pour 100 000 habitants dans l'agglomération caennaise, quatre fois moins important que dans l'agglomération de Rouen par exemple."