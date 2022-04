Marches pour le climat : plusieurs milliers de manifestants à la veille du scrutin présidentiel

A la veille du premier tour de la présidentielle, ils marchent pour exhorter le ou la futur(e) président(e) de la République à "agir contre les crises climatique et sanitaire". Parmi les revendications également, agir "contre la montée des discours de haine" et les "violences sexistes et de genre" et soutenir l'Ukraine. Ce samedi, plusieurs dizaines de "Marches pour le futur" et le climat ont eu lieu en France. 83 événements étaient organisés à l'appel de plus de 300 associations, collectifs, syndicats ou mouvements locaux.

Selon l'une des associations organisatrices, Alternatiba, les manifestants étaient ainsi 35.000 à Paris (5.600 selon la préfecture), 3.000 à Lyon (1.600 personnes selon la préfecture), 2.000 à Bordeaux (900 selon la préfecture) et 1.500 à Toulouse (900 personnes selon la préfecture) et à Montpellier. A Marseille, la préfecture des Bouches-du-Rhône a dénombré 450 participants. A Strasbourg, le préfecture en a compté 300.

"C'est un rassemblement inédit", s'est réjoui Lorette Philippot, porte-parole des Amis de la Terre, auprès de l'AFP. "C'est pour montrer, à la fin de ce quinquennat et à l'ouverture du prochain, que ces problèmes ont la même racine. Et si on n'a pas le droit de parler des candidats aujourd'hui, c'est aussi une opportunité pour parler de thèmes qui ont été oubliés pendant la campagne". En effet, la loi interdit depuis vendredi soir minuit toute propagande électorale.