Pour une association, ces deux étudiants rémois font Reims - Paris à pied !

Entre Paris et Reims, il y a 150 kilomètres. Quentin et Clément, deux étudiants rémois, se sont lancés le défi de les parcourir à pied, au profit d’une association.

150 kilomètres et 30 heures de marche. Deux étudiants rémois sont partis, samedi 6 août, à pied de Reims pour rejoindre Paris.

La genèse de cette aventure date d’il y a quelques mois. Quentin et Clément, ainsi que six autres créateurs de contenus, décide d’organiser un live de 24 heures sur YouTube. A la façon du Téléthon, ils récoltent des dons pour l’association Sourire à la vie, qui propose un accompagnement pour les enfants atteints de cancer. Et pour chaque palier de sommes atteints, un défi attend les huit jeunes.

Et c’est le défi des 4 000 euros qu’ils sont en train de réaliser cette semaine. "Il faut tenir la promesse maintenant, assure Clément, étudiant en BTS audiovisuel à Saint-Jean-Baptiste. Nous n'avons rien préparé, pas d’entraînement. Nous sommes juste partie avec notre sac, une tente et des vivres pour trois jours."

Marchant une vingtaine de kilomètres par jour et s’interdisant tout type de transport, le duo espère arriver en bas de la Tour Eiffel vendredi 12 août.

Plus on s’approche et plus le moral va mieux. Il y a eu un moment de creux où on était ni trop proche de Paris et ni trop proche de Reims, ça, c’était difficile. - Quentin, 20 ans

Un mal de dos constant

Et contrairement à ce qu’on pourrait penser, c’est le dos qui souffre le plus du voyage ! A constamment porter le sac, qui transporte tente, vêtement et vivres, les deux jeunes étudiants en souffre plus qu’ils ne le pensaient : "J’ai dû faire une petite pause, il y a une heure, car j’en pouvais plus… Cela me faisait une brûlure au-dessus de l’épaule avec la lanière…"

Tandis que les jambes ont commencé à prendre le rythme : "Les courbatures du début étaient bien présentes, mais nous avons plus rien aujourd’hui ! Je pourrais sauter et faire un mini sprint là, sans le sac, ça irait."

Une aventure sociale et humaine

De cette marchée, le duo ont fait des rencontres dont la générosité les ont agréablement surpris. La première avec Ginette. Dans un petit village entre Paris et Reims, ils toquent innocemment à la porte du bistrot du coin, en espérant pouvoir remplir leurs gourdes ou charger leurs téléphones.

Ginette est la tenancière depuis quarante ans. "Ils étaient en train de faire un barbecue quand nous sommes arrivés, rigole un des étudiants. Ils nous ont invités. Très convivial, on a pu parler avec plein de gens !"

Brigitte et le duo, juste après avoir partagé un barbecue

Avant de se faire couper par son coéquipier :

Ce qui est fou, c’est que le soir même, on arrive à Ronchères, un village de 150 habitants, où le maire nous a laissé planter notre tente dans le jardin de la mairie. Il était tellement adorable qu’il nous a prêté des sacs de couchages et nous a payé le petit-déjeuner ! Une superbe nuit !

Le maire de Ronchères leur a fourni des sacs de couchage, un terrain où planter la tente et le petit déjeuner

S'ils continuent de marcher comme ils le font, ils arriveront à Paris dans la journée du vendredi. Ils se débarrasseront du lourd fardeau qu'ils ont sur les épaules pour se diriger vers la Tour Eiffel, où les attendent des proches et des personnes qui suivent leurs aventures. Et ceci, toujours à pied ! "On va y arriver !" s'exclament les deux marcheurs.