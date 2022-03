Marcillac-la-Croisille : la Station sport nature accueille des réfugiés ukrainiens

La Station sport nature de Marcillac-la-Croisille a de la place. Elle dispose de 67 lits, inoccupés en cette période hors saison. C'est donc tout logiquement qu'elle a été sollicitée par la préfecture pour entrer dans le dispositif corrézien d'accueil des réfugiés ukrainiens. Et de fait elle a accueilli ses premiers réfugiés jeudi dernier, deux mamans et leur trois enfants.

Reprendre des forces

Mais ceux-ci sont déjà repartis car la base nautique corrézienne n'a pas vocation à faire de l'accueil durable. "On est plutôt une plateforme de transit" explique le directeur de la structure Romain Marcaud. Les réfugiés y restent donc le temps de se ressourcer, " de se reposer, bien manger, bien dormir, se laver aussi, prendre un peu soin d'eux". Quelques jours donc et ils repartent vers leur lieu d'accueil définitif. Les 8 salariés de la station doivent se tenir prêts en urgence. "On est prévenus quelques heures à l'avance, précise Romain Marcaud. C'est comme un médecin qui est d'astreinte".

On prend la réalité en pleine face" Romain Marcaud, directeur de la Station sport nature

Comme les autres employés de la base Romain Marcaud ne s'attendait cependant pas à être autant touché par cet accueil. "Ça secoue. Moi je peux paraître un peu bourru, un peu solide, un peu costaud. Non ! Parce que en fait on prend la réalité en pleine face. Ceux qu'on a accueillis jeudi (...) étaient partis d'Ukraine il y a 6 jours et depuis 6 jours c'était la première fois qu'ils pouvaient prendre une douche, manger à leur faim, s'asseoir à une table et dormir dans un lit. Et ça quand on le prend dans la gueule, ça pique un peu".

Un élan de solidarité

Pour les aider les salariés de la station de Marcillac-la-Croisille peuvent compter sur la solidarité : des habitants, associations ont déjà apporté de nombreux dons comme La Dordogne de Village en Barrage qui a fait une première collecte lors de son assemblée générale samedi dernier. "C'est la philosophie de l'association d'être solidaire avec toute personne qui peut être dans la difficulté" souligne son président Jean-Marc Chirier. L'association a prévu une autre collecte lors d'une weekend de randonnées les 2 et 3 avril.