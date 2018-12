"Mardi noir" dans les lycées : 170 établissements perturbés, des heurts en marge de la mobilisation

Des lycéens perturbent au moins 170 établissements ce mardi et manifestent dans la rue pour protester contre la réforme du bac et contre Parcoursup. Des heurts ont eu lieu dans plusieurs villes de France.

Les lycéens se mobilisent pour la deuxième semaine consécutive. Au moins 170 lycées - sur un total de 4.000 que compte la France - étaient de nouveau bloqués totalement ou partiellement ce mardi dans toute la France.

Des manifestations sont en cours dans plusieurs villes, rapportent plusieurs rédactions de France Bleu.

Appel à un "mardi noir"

Les élèves appellent à l'abandon des réformes du lycée, du bac, de la voie professionnelle et de la loi ORE, introduite l'an dernier pour l'entrée à l'université et instituant la controversée plateforme Parcoursup dans le sillage du mouvement des "gilets jaunes". Les étudiants protestent, eux, contre l'augmentation des frais d'inscription à la faculté pour les jeunes étrangers.

Alors que dans son allocution lundi soir, le président Emmanuel Macron n'a pas évoqué ce mouvement lycéen, la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal a en revanche déploré mardi matin "une manipulation" menée par "l'ultragauche" et "certains députés de La France insoumise".

"Des dizaines de milliers" de lycéens sont mobilisés ce mardi matin et "ont suivi l'appel" à participer à un "mardi noir", a affirmé le syndicat lycéen UNL-SD. Le syndicat appelle aussi les lycéens, étudiants et fonctionnaires de l'Éducation nationale à rejoindre l'appel à la grève du syndicat national de l'enseignement supérieur SNESUP-FSU jeudi, "afin de réaliser la convergence des luttes".

170 lycées perturbés, des heurts en marge de la mobilisation

A Nantes, des gendarmes mobiles ont été caillassés vers 9h ce mardi matin, près du lycée des Bourdonnières où le mouvement est le plus suivi, et ont utilisé des bombes lacrymogènes, a indiqué France Bleu Loire-Océan. La situation a rapidement dégénéré, notamment à cause de la présence d'"éléments extérieurs" au lycée.

Des gendarmes mobiles caillassés à Nantes près du Lycée des Bourdonnieres. Ils utilisent des bombes lacrymogènes. pic.twitter.com/Y7QjmTb2m8 — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) December 11, 2018

A Amiens, vers 7h ce matin, des lycéens de la Hotoie ont été évacués par la police, avant de pouvoir réinstaller leurs barrières, a indiqué France Bleu Picardie.

La petite dizaine de lycéens du lycée Hotoie évacués par la police à #Amienspic.twitter.com/OGExYxoT8w — France Bleu Picardie (@fbleupicardie) December 11, 2018

A Boulogne (Hauts-de-Seine), la situation est aussi tendue au lycée Jacques Prévert. Des feux de poubelles ont été allumés et ont entraîné l'intervention des pompiers, a indiqué une source à une journaliste de franceinfo. Une vingtaine de CRS a été déployée afin de sécuriser l'arrivée en classe des élèves de la maternelle qui se situe en face du lycée.

Dans l'académie de Montpellier, on comptait une trentaine d'établissements perturbés.

Sur l'académie de Rennes, le rectorat recensait 24 lycées touchés par le mouvement : 12 bloqués et 12 perturbés.

L'académie d'Orléans-Tours ne comptabilisait, elle, qu'un seul lycée "en blocage filtrant".

La situation près de chez vous

