Petit "mardi noir" en Drôme Ardèche : cinquante lycéens à Pierrelatte, un centaine à Romans

Pierrelatte, France

Ce mardi matin, 150 élèves et des professeurs du lycée Triboulet se sont rassemblés devant leur établissement. Une vingtaine de lycéens sont aussi mobilisés à Crest et au Cheylard en Ardèche.

Le syndicat lycéen, l'UNL-SD, appelait à un "mardi noir". Les lycéens protestent contre la réforme du bac, le système d’accès à l’enseignement supérieur et le service national universel (SNU). Laura, une romanaise de 17 ans, se montre solidaire avec ses professeurs. Elle craint les suppressions de poste annoncées : "Cela veut dire que les lycéens n'auront plus de cours en demi-groupe. On ne veut pas de classe à 35 élèves, c'est trop. Le professeur n'aura plus le temps de nous parler, de répondre à toutes nos questions."

"J'ai peur pour mon avenir"

A Pierrelatte, depuis 8 heures, cinquante élèves sont regroupés devant le lycée Gustave Jaume. Parmi eux, il y a Lena. En classe de Terminale L, elle compte aller en Fac de droit l'an prochain, ou tenter les concours pour entrer à Science Po : "Moi je ressens de la peur, peur de ne pas avoir d'avenir à cause de Parcousup. _On est dans un petit lycée rural. Les notes que l'on va avoir ne seront pas autant valorisé par rapport à un élève parisien_, où la notation sera jugée plus dur. C'est incompréhensible et injuste."

Devant le lycée Gustave Jaume, ce mardi matin, à Pierrelatte. © Radio France - Lena P.

Au lycée Gustave Jaume, les élèves resteront devant les grilles cet après-midi, espèrent rencontrer le proviseur et promettent de nouvelles manifestations.