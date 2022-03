Apprenez les gestes de premiers secours avec la Protection Civile de l'Hérault

Les "mardis du secourisme" ont été lancés au début du mois de février 2022 par la Protection Civile de l'Hérault. Ce sont des ateliers pour initier aux gestes de premiers secours d'une durée de 2 heures proposés toutes les semaines de 18 h à 20 h, place de Tibériade, quartier Tournezy à Montpellier. Tout le monde, à partir de 10 ans, peut y participer gratuitement sur inscription. Cette formation coûte normalement 10 euros. La rendre gratuite, ça permet de "démocratiser, permettre de faire un premier pas dans le monde du secourisme et vers les gestes de premiers secours" explique Dylan, président de la Protection Civile de l'Hérault. Le but est de pousser les volontaires à aller plus loin, "en suivant la formation PSC1 qui est plus complète." La formation PSC1 dure 7h et coûte 55 euros par personne.

Apprendre les gestes de premiers secours

Lors de ces ateliers de deux heures, il y a une partie théorique sur le comportement à adopter face à plusieurs situations dangereuses. Le formateur apprend ensuite à faire un garrot et le classique massage cardiaque sur un mannequin avec défibrillateur automatique. Ceux au pictogramme vert qu'on trouve dans les lieux accueillant du public. Cet atelier a permis de rafraichir la mémoire de Marie, étudiante à Montpellier et bénévole à la Protection Civile : "C'est intéressant de revoir les séquences du début à la fin. Notamment pour l'arrêt cardiaque." Elle a emmené son petit frère Antoine, 15 ans, avec elle : "j'aurais beaucoup plus de connaissance. Je sais plus comment réagir dans les situations compliquées."

Pour les inscriptions, il faut aller sur le site de la Protection Civile de l'Hérault.

Le message cardiaque sur mannequin est enseigné lors des mardis du secourismes. © Radio France - Morgane Guiomard