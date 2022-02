Mare Latinu: La tradition du carnaval en Méditerranée, Oristano “ Sa Sartiglia”

Fabien Landron du projet RIMe (Représenter les Identités de Méditerranée) à l’UMR CNRS 6240 LISA de l’Université de Corse:

"A l’invitation de nos collègues de l’université de Toulouse qui ont réalisés ce travail nous avons programmé la projection de ce documentaire qui traite d’un aspect du carnaval en Sardaigne. On propose une double projection avec cette représentation du carnaval avec une joute équestre une tradition forte pour les sardes. Le carnaval est très suivi dans toute l’Italie mais plus particulièrement en Sardaigne. Les projections seront justement l’occasion de s’interroger sur ce phénomène et un parallèle avec la Corse _où l’on a quelques manifestations animations à l’occasion du carnaval mais à une moindre échelle. On verra comment la Corse peut s’éloigner ou s’inspirer des traditions de l’île sœur qu’est la Sardaigne si proche ou si lointaine. C’est l’occasion d’_accueillir nos collègues de l’Université Jean Jaurès de Toulouse, auteurs de ce long-métrage Margherita Orsino et Guy SciortinoCaria ainsi que le caméraman Christophe Griffoul, qui éclaireront le public sur le déroulement, le sens et le poids de la Sartiglia d’Oristano".

une tradition de carnaval en Sardaigne.

Sa Sartiglia – la chevauchée du dieu : jeudi 03 mars 2022 à Corti (au Spaziu Natale Luciani, Campus Mariani) à partir de 16h puis samedi 05 mars 2022 à Portivechju (café citoyen à L’Animu, quartier Pifano) à 10h00.