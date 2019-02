Vague jaune à Orange : un millier de manifestants dans le centre ville pour l'acte XIII des gilets jaunes

Orange, France

Aucun incident à signaler lors de l'acte XIII de la mobilisation des gilets jaunes ce samedi après midi à Orange. Un millier de manifestants parmi lesquels une centaine de motards s'est retrouvée à la mi-journée au pied de l'Arc de Triomphe avant de défiler dans le centre ville. On retiendra la Marseillaise entonnée au pied du célèbre monument antique, la minute de silence observée devant le Théâtre Antique en mémoire de toutes les victimes des manifestations et surtout, la détermination entière des gilets jaunes. Ils affirment ne pas être entendus du tout par le gouvernement et ils continuent de cibler le président Emmanuel Macron : _"_que faut-il faire pour être entendus ?" s'interrogent de nombreux manifestants en colère. La manifestation d'Orange avait été déclarée en préfecture de Vaucluse. Un service d'ordre interne avait été organisé. La collaboration avec la police municipale a été parfaitement mise en musique sur le terrain. On ne déplore aucun débordement ni intervention des forces de l'ordre, très discrètes ce samedi dans la Cité des Princes.

Les manifestants se sont rassemblés au pied de l'Arc de Triomphe... © Radio France - Daniel Morin

... ils ont parcouru le centre ville en scandant "Macron démission"... © Radio France - Daniel Morin

... avant d'observer une minute de silence devant le Théâtre Antique... © Radio France - Daniel Morin

... le président Macron directement interpellé par les gilets jaunes en colère... © Radio France - Daniel Morin

Une manifestation sans incident ni intervention des forces de l'ordre... © Radio France - Daniel Morin