Mareuil-Caubert : malgré le protocole sanitaire, la discothèque l'Oxy Club rouvre ce vendredi soir

C'est le grand jour, ou plutôt ce sera le grand soir, ce vendredi soir, à l'Oxy Club. Après 15 mois de fermeture, la petite discothèque de Mareuil-Caubert, près d'Abbeville, va rallumer les sports et la musique. En effet, à partir de ce 9 juillet, les boîtes de nuit sont de nouveau autorisées à ouvrir, avec un protocole sanitaire imposé.

"J'aurais pu me plier à n'importe quelles règles, assure le gérant Steven Marzin, qui a repris l'établissement mi-février 2020, soit un petit mois à peine avant le premier confinement. J'ai hâte, mais je pense que je suis encore plus stressé que lorsqu'on a inauguré l'établissement."

Pendant ces 15 mois, il a survécu financièrement grâce à sa trésorerie et grâce aux aides de l'Etat, mais ça n'a pas été simple pour autant. "J'ai toujours eu une activité, je n'ai jamais arrêté de travailler donc ça a été très dur moralement. "

Le gérant a profité des 15 mois de fermeture pour rénover l'intérieur du club. © Radio France - Hélène Fromenty

Le gérant a profité de la fermeture pour faire des rénovations : refaire les peintures, changer le mobilier, ou encore agrandir la piste de danse. "C'est ici le cœur l'établissement, c'est là où on oublie tout. On va tout oublier dès ce soir !"

Pass sanitaire

Pour pouvoir aller danser, il faudra présenter un pass sanitaire : soit deux doses de vaccin anti-covid, soit un test négatif.

"On va proposer des tests antigéniques gratuits devant l'établissement, souligne Steven Marzin. C'était important car la majorité des jeunes ne sont pas vaccinés. Et puis ils ne vont pas forcément pensé à faire un test PCR. On prévoit rarement d'aller en discothèque, souvent on se décide à la dernière minute, à 22 heures..."

Steven Marzin, le patron de l'OXy Club, a repris les lieux juste avant le premier confinement. © Radio France - Hélène Fromenty

A cause de ce protocole, et du risque induit de travailler à perte, de nombreuses boîtes de nuit ont choisi de ne pas rouvrir tout de suite. Selon le syndicat national des discothèques, au moins 80% des établissements ne pourront pas reprendre leur activité cette semaine.

Mais pour le gérant de l'Oxy Club, cela ne devrait pas trop freiner la clientèle. "Les gens ont vraiment envie de nous retrouver, ils nous ont envoyé beaucoup de messages de soutien."

Déjà 80% de réservations

En tous cas, pour ce soir - malgré la jauge fixée à 90 personnes au lieu de 127 - il y aura du monde, c'est certain. "J'ai déjà 80 pourcent de réservation pour ce vendredi. On est assez confiants !"

"On a hâte de mettre les lumières, de voir tout ça plein, de voir les gens heureux, s'amuser, et puis de les retrouver aussi. Parce qu'ils nous ont manqué."

En espérant dit-il, ne pas subir de nouveau coup de frein à cause d'une éventuelle quatrième vague. "On croise les doigts."