Margot, née à 2h21 à Montélimar, est le premier bébé dromardéchois de 2020

"On est allés faire les courses mais on n'a pas réveillonné", raconte la maman, Mélanie, qui est arrivée à la maternité vers 17h.

Montélimar, France

Le premier bébé de 2020 en Drôme-Ardèche est une petite fille ! Margot est née à 2h21 à la maternité de l'hôpital de Montélimar. "On est allés faire les courses mais on n'a pas réveillonné... On est arrivés à vers 17h à la maternité donc on a tout loupé !", sourit la maman, Mélanie, qui vit à Saint-Remèze en Ardèche.

"C'est vrai que je préférais la date de 2020 car je trouve ça plus joli. Même si pour l'école elle aura un an de moins, ce sera la plus grande. Ça m'aurait un peu embêtée d'accoucher le soir de Noël mais le nouvel an, ça ne me dérange pas. Et comme ça elle aura une bonne raison de faire la fête tous les ans !", poursuit la maman.

Les premiers bébés des maternités de Drôme et d'Ardèche

C'est Mamadou qui est le premier bébé né en 2020 à la maternité de Valence, à 2h56. Viennent ensuite Elyo, né à Romans à 3h54, puis Capucine, née à Guilherand-Granges à 5h20. Les premiers bébés ardéchois de cette nouvelle année sont eux nés bien plus tard : 12h06 pour Léo à Annonay. Le premier bébé de l'année à Aubenas, lui, était attendu pour le début d'après-midi.