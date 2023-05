Mariage à l'EHPAD de Lormont : d'un fauteuil roulant qui grince à l'amour

Pierre et Marie, jeunes mariés à Lormont de 77 et 85 ans

Nous sommes en 2015, Marie vient de rentrer à la maison de retraite et s'étonne du bruit au dessus de sa tête. Elle se demande si son voisin fait le ménage en plein milieu de la nuit "je commençais à m'inquiéter, c'était répétitif et je ne pouvais pas dormir" avoue l'octogénaire en tailleur chic bleu et blanc. Elle se rappelle "le lendemain, l'aide-soignante m'a emmenée en haut pour comprendre ce qui se passait. Pierre m'a dit le bruit c'est mon fauteuil roulant, il était gêné de m'avoir embêtée." Le lendemain il décide de lui offrir un café, un deuxième le jour suivant et le troisième jour, le café est accompagné d'une rose et d'une déclaration : "je vous aime déjà".

Jennifer, l'animatrice de l'Ehpad a suivi leur relation depuis le départ "Ça a été un vrai coup de foudre et depuis ce jour là, ils ne se sont pas trop quittés, ils se voyaient tous les jours. Pierre voulait l'inviter à manger à sa table mais elle, elle n'osait pas, parce qu'en fait, elle venait juste d'arriver et elle avait peur de que ça aille un peu trop vite. Et puis finalement, ils se marient. Aujourd'hui, ça fait huit ans !"

Un coup de foudre et un mariage pour "mettre les papiers dans l'ordre" avoue Marie. Son époux, ému aux larmes, articule difficilement mais ses sentiments se comprennent sans mots. Jennifer explique d'ailleurs "Quand on va les voir dans leur chambre, Marie se repose et Pierre est assis à côté du fauteuil et lui tient la main, tout le temps, c'est vraiment une très jolie histoire." À quelques mètres, Alain, assiste à la cérémonie, il a connu Pierre avant Marie "C'est un des premiers que j'ai rencontré Pierrot. Et puis sa femme, je l'ai vu après. Ils sont amoureux, ah oui ça c'est sur qu'ils sont amoureux, j'en suis certain. On peut être amoureux à tout âge. Et puis ça, ça nous donne envie de nous marier !" Pour l'instant, pas d'autre mariage de prévu, sur les 80 résidents, cet établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes compte seulement trois couples.