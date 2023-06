"On s'aime tout simplement" : Daniel et Juliette se marient à l'Epahd de Mailly-le-Château dans l'Yonne

"Elle court, la maladie d'amour... De 7 à 77 ans..." Mais Daniel et Juliette jouent les prolongations ! Tous deux présents à l'EHPAD de Mailly-le-Château depuis l'an dernier, les deux résidents sont tombés amoureux à l'occasion d'un slow dansé lors de la soirée du Réveillon de la Saint-Sylvestre . La suite, c'est une demande en mariage au mois de février, qui a beaucoup surpris Corinne Fauconnier, la directrice de l'établissement : "Ils étaient tous les deux devant ma porte, à mon retour de congé, pour dire : il faut organiser notre mariage !"

Qu'à cela ne tienne, rendez-vous a été pris ce lundi 12 juin avec Monsieur le Maire pour régler tous les détails : "Habituellement, les mariages se font à l'étage dans la salle de la mairie, nous allons demander une dérogation au préfet pour pouvoir faire ça de plain-pied", détaille Corinne Fauconnier.

"Pourquoi se marier ? Parce qu'on s'aime !"

Ce qui a séduit Daniel chez Juliette, c'est notamment ce joli brin de voix, dont elle ne manque pas de nous faire une démonstration, en chantant Les Roses Blanches, de Berthe Sylva. Quand la directrice se penche vers eux, pour leur demander : "Pourquoi voulez-vous vous marier ?", la réponse fuse : "Parce qu'on s'aime, tout simplement !" Tous deux ont déjà été mariés, et Juliette a même eu 8 enfants.

Jeanne, 103 ans, déborde d'enthousiasme, dans son fauteuil roulant : "C'est parfait, je vous applaudis ! Aimez-vous bien fort", leur lance-t-elle. Moustapha, lui, souligne avec malice, que "si ça pouvait m'arriver à moi aussi, je dis oui !"

"On est vieux seulement quand on n'a plus de projets"

Corinne Fauconnier se réjouit de cette jolie histoire, qui a de quoi changer les regards sur les maisons de retraite, éclaboussées par des scandales à répétition ces derniers temps . La psychologue de l'EHPAD Myriam met également l'accent sur les bienfaits d'un tel mariage : "On est vieux seulement quand on n'a plus de projet ! L'amour, ça permet d'entretenir la vie !"