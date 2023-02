Mariage annulé à Illkirch-Graffenstaden : la procédure judiciaire contre le maire caduque

Il aurait préféré "se défendre sur le fond". Le maire d'Illkirch-Graffenstaden Thibaud Philipps n'en a pas eu l'occasion ce mardi 14 février. La procédure lancée par le couple dont il avait annulé la cérémonie de mariage en octobre dernier, a été reconnue caduque pour vice de forme. Les requérants n'ont pas transmis l'assignation dans les délais impartis.

ⓘ Publicité

Une "intimidation" envers l'élu

"J'étais serein", a réagi le maire à la sortie de la salle du tribunal, entouré de plusieurs élus de la ville venus le soutenir. "J'estime que j'étais dans mon bon droit, que j'ai respecté mes prérogatives de maire et que j'ai fait respecter les lois de la République". Thibaud Philipps avait annulé une célébration de mariage à cause d'infractions de la part des membres du cortège dans les rues de la ville. Un invité avait même tiré des balles à blanc.

Le couple requérant, qui n'était pas présent à l'audience, "reproche au maire de ne pas avoir anticipé les débordements", a déploré l'avocat de l'élu, Me Olivier Maetz. "Il y a un volet d'intimidation dans ce dossier car on réclame 10.000 euros de dommages et intérêts à Mr le maire qui est assigné devant le tribunal judiciaire, et non pas le tribunal administratif".

Faire jurisprudence

Le couple demandait aussi au tribunal d'enjoindre l'élu à célébrer le mariage. "Mais il est tout à fait disposé à le faire", répond l'avocat, qui dit ressentir "un peu d'amertume, on aurait préféré que le tribunal examine au fond ce dossier".

"Nous avions préparé la défense, et je pense que cela aurait pu faire jurisprudence aussi pour mes collègues maires qui attendent beaucoup de cette affaire", abonde Thibaud Philipps. D'autres élus ont en effet pris des décisions similaires ces dernières années, certaines villes s'étant même dotées de chartes de bonne conduite à l'endroit des mariés et de leurs invités.