Mariage impossible à Béziers, "que l'État assume ses responsabilités" dit Robert Ménard

"Ce vendredi devait être le plus beau jour de ma vie. C'est de la tristesse, une catastrophe. Il y a du monde devant la mairie qui me filme à mon insu. Je suis traitée comme une délinquante" confie à France Bleu Hérault cette mère de famille de trois enfants. Elle devait se marier à 11h, ce vendredi, à l'hôtel de ville de Béziers. Mais depuis 24 heures ce projet de mariage fait la une de tous les médias. Robert Ménard ayant tout simplement refusé d'unir cette Biterroise à un Algérien de 23 ans sous le coup d'une obligation de quitter le territoire (ODTF). "Il est connu défavorablement de la police (vol avec recel et violence) déplore le maire. Et moi, je vais les marier".

Cette secrétaire qui assure travailler dans un cabinet d'avocats à Biterrois s'est présentée à 8h ce vendredi matin dans l'espoir de rencontrer le maire. " Je lui ai parlé de l'article 12. Le maire m'a dit que ce n'était pas personnel et qu'il n'avait pas l'intention de nous unir ".

Un entretien a bien été accordé par l'élu, mais il a rapidement été écourté. La future mariée aurait eu l'intention d'enregistrer les échanges. Ce que lui reproche d'ailleurs Robert Ménard dans un échange tendu avec le couple à l'entrée de la mairie, en présence de France Bleu Hérault.

"Je vous ai déjà dit que je ne vous marierai pas. Monsieur, je vais vous dire quelque chose. Je ne m'occupe pas de la vie personnelle des gens. Mais depuis près d'un an, vous faites l'objet d'une OQTF qui n'a pas été appliquée depuis le mois d'août dernier. Vous n'avez pas été reconduit à la frontière. Je sais juste que vous avez eu un problème avec la police. Vous êtes dans une situation illégale."

"L'État me met dans cette situation embarrassante" - Robert Ménard

"Comment peut-on expliquer que quelqu'un qui est censé quitter le territoire et rechercher par la police peut venir dans cette salle de mariage et je vais lui signer un papier officiel. C'est incompréhensible. Je le lui ai dit. Elle l'a contesté et je me suis aperçu à ce moment qu'elle enregistrait notre conversation. Demandez aux Biterrois ce qu'ils pensent aujourd'hui d'un maire qui est obligé de marier quelqu'un qui ne devrait pas être en France. Et c'est la faute, d'abord, des pouvoirs publics. En 2019, MM. Darmanin et Macron expliquaient qu'ils allaient excécuter 100% des OQTF. L'an passé, nous étions à moins de 15%. Donc c'est l'État qui me met dans une situation impossible. Que l'État prenne ses responsabilités.

"Je suis venue, car le Procureur de la République m'y autorise ainsi que la police aux frontières"

"Monsieur Ménard fait de la diffamation, du harcèlement. Je reçois des menaces de mort de la fachosphére depuis trois jours. Que je mérite une balle dans la tête. Que j'aide des migrants. J'ai expliqué au maire que je venais dans une démarche tout à fait pacifique et communicative. Et en fait, il m'a tout simplement viré de son bureau pensant que j'allais enregistrer la conversation avec mon téléphone portable. Je lui ai rappelé l'article 12 de la convention des droits de l'Homme qui me permet de me marier. Une enquête a été faite. Le Procureur a dit que je pouvais me marier. Et tout ce qu'il dit est de la diffamation."

"Rien ne s'oppose à ce mariage" - Parquet de Béziers

"Rien ne s'oppose à ce mariage, peut-être, sauf le bon sens, la morale, l'évidence rajoute Robert Ménard. Aucun maire censé ne se retrouve dans une situation comme celle-là. Que l'État fasse ce qu'il a à faire. Si c'est aussi important que cela de délivrer une OQTF à quelqu'un. Soit on s'en fiche et on fait ça comme cela, soit on l'applique. Qu'on ne me dise pas qu'on ne le trouve pas. Il était dans la mairie. Ce n'est pas compliqué de trouver ce garçon. Il a une adresse. Il nous l'a donnée. Expliquez-moi pourquoi on ne le fait pas. Expliquez-moi" conclut Robert Ménard

À l'entrée de l'hôtel de ville, les portes ont été fermées pour éviter toute intrusion. Seuls ceux ayant un rendez-vous peuvent entrer. Un important dispositif de sécurité est mis en place.

"Je ne reconnais pas dans la presse le portrait qui est fait de mon compagnon. On ne m'a jamais autant apporté que lui."

Le futur marié met en avant son diplôme de pêcheur obtenu au lycée de la mer à Sète. "J'ai peut-être fait des conneries, mais j'étais plus jeune. Aujourd'hui, je suis inséré. "Le maire a diffusé dans la presse des éléments privés" rajoute sa compagne de 28 ans. "On nous a jetés en pâture. Ce n'est pas concevable. C'est une honte. Personne ne m'a jamais aussi bien aimé que ça dans ma vie. L'homme qui est décrit à la télé, je ne le reconnais pas. Je n'ai pas l'impression que c'est de nous que l'on parle. Je me sens salie"

"J'ai honte de la France, je suis traité comme un criminel alors que nous sommes amoureux"

Le couple a quitté la mairie peu de temps avant midi avec la ferme intention d'aller porter plainte au commissariat de Béziers.

Robert Ménard suspecte un mariage blanc, craignant que le jeune homme ne se marie uniquement pour devenir Français. Après trois ans de mariage, l'administration ne peut pas obliger une personne à quitter le territoire. Après quatre ans, le ou la mariée peut demander la nationalité française.

Il y a plusieurs semaines le maire de Chalon-Soane s'est retrouvé dans la même situation (couple franco-turc), mais a dû céder après des mises en garde de la justice. L'élu risque cinq ans de prison et 75.000 euros d'amende.

"Mais pour qui se prend t-il ?" Nicolas Cossange

L'opposition municipale Biterroise dénonce cette décision "Ce mariage ayant fait l'objet des vérifications d'usage, le tribunal de Béziers a fait le choix de ne pas y surseoir' déplore Nicolas Cossange*. "Robert Ménard, en refusant de le célébrer, est donc dans l'illégalité. Je lui demande de cesser de faire blocage à la cérémonie et, si comme pour le mariage Pour Tous lui ou certains de ses adjoints invoquaient leur refus politique, je me tiens à disposition en ma qualité de Conseiller Municipal pour officier. Il n'a qu'un arrêté à prendre. Cette situation m'interroge néanmoins sur le fond. Pourquoi, alors qu'il y a fort à parier que ce n'est pas une première à la mairie de Béziers, pourquoi ce refus si ce n'est pour faire le buzz et tenter de séduire l'extrême-droite qu'il a quelque peu égaré en flirtant avec la majorité présidentielle ces derniers temps ?Cela démontre bien que la boussole politique de Robert Ménard pointe vers un opportunisme permanent et qu'il se laisse guider plus par les vents et marées que par l'intérêt des biterrois. Sur un navire cela s'appelle dériver et le terme s'applique parfaitement à sa conduite des affaires municipales".*

