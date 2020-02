Mariage : les Corses disent "oui"

Corse, France

La Corse : un cadre idyllique pour se marier ?

Les Corses et le mariage, une véritable histoire d’amour ? Selon une étude de L’INSEE publiée vendredi 14 Février (jour de la St Valentin) 1.245 mariages ont été célébrés sur l'île en 2017. Un nombre en progression de 11% sur la dernière décennie, à contre-courant de la tendance nationale en baisse de 14% sur la même période, explique Antonin Bretel, statisticien à l’INSEE de Corse : « 87% des mariages concernent des résidents, les 13% restants sont des personnes du Continent. Ce qui peut s’expliquer par une certaine attractivité de l’île pour le mariage, mais également dû au fait que les Corses utilisent moins le PACS et sont plus fidèles au mariage. Le PACS représente en Corse 34% des unions en 2016 (3 fois plus qu’il y a 10 ans) contre 45% au niveau national ».

Pour les 13% des couples non-résidents qui célèbrent leurs unions sur l’île, ils viennent, selon l’INSEE, d’Île-de-France et de la région PACA. Deux régions dans lesquelles la diaspora insulaire est très implantée, selon cette même étude. Un avis que partage également Mélanie Morrachini, organisatrice de mariage, à qui les clients demandent « des cérémonies près de leurs villages d’origine ou encore les pieds dans l’eau. »

Les Corses se marient sur le tard

En Corse les couples sont plus nombreux à convoler mais ils sont aussi de deux ans plus âgés que la moyenne nationale. 40,9 ans pour les hommes et 37,2 ans pour les femmes qui échangent leurs consentements sur l’île. La tendance à se marier de plus en plus sur le tard est générale : « On se met plus facilement en couple sans mariage, les études sont plus longues, l'entrée dans la vie active plus tard, mais pour la Corse on retrouve également une part plus importante de remariage 35% que sur le Continent» note Antonin Bretel de l’INSEE.

Les divorces sont en baisse

Impossible d’évoquer les mariages sans parler de divorce. 371 jugements de divorce ont été prononcés en Corse en 2017. Une baisse de 43% en dix ans qui suit la tendance nationale (33%). 14 ans de vie commune en moyenne sur l'île pour les couples qui divorcent selon l'INSEE avec pour la moitié des couples des enfants mineurs au moment de la séparation.

Les mariages des personnes de même sexe représentaient pour la Corse en 2017 2,9% des unions célébrées et 1,4% des PACS contre 3,1% et 3,7% au niveau national.