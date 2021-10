René et Denise, 99 ans, fêtent leurs 80 ans de mariage à Nébian

On ne sait pas très bien qui est le plus remarquable dans l'histoire de René et Denise. Leurs 80 ans de mariage, leur incroyable forme physique à 99 ans, leur revanche sur une vie qui avait démarré sans leur faire de cadeaux ? C'est peut-être un peu tout ça que René et Denise Debove ont fêté ce samedi 2 octobre à la mairie de Nébian, près de Clermont-l'Hérault où ils vivent. 80 ans de mariage qu'ils ont célébré en "repassant" devant le maire pour renouveler leurs vœux de mariage.

Une cérémonie qui commence par la lecture d'un courrier envoyé par la première dame de France, Brigitte Macron "en cette heureuse circonstance, je tiens à vous exprimer mes plus vives félicitations pour la sincérité de votre engagement et la solidité de votre attachement réciproque. signé Brigitte Macron".

C'est vrai que leur histoire est un modèle de combativité et d'abnégation. Mariés à 19 ans, ils sont tous les deux quasiment orphelins. René est l'un des sept enfants de sa mère qui l'abandonne. Denise est une fille "naturelle" comme on dit à l'époque. Sa propre mère a 15 ans. Elle a dû se débrouiller seule. Alors, lorsqu'ils se rencontrent presque par hasard, ils tombent amoureux et s'accrochent l'un à l'autre pour former une famille solide. René travaille depuis qu'il a 14 ans, Denise est serveuse dans un café. C'est là qu'ils se rencontrent, "Un coup de foudre ? s'interroge René, oui bien sûr mais c'est surtout l'amour au quotidien". Une fois mariés, ils quittent tout et partent tous les deux.

Deux filles, quatre petits enfant et six arrière petits enfants

Liliane nait en 1942 et Annie trois ans plus tard, "la famille c'est le plus important dans la vie, assure René, je vais pas vous dire qu'il n'y a pas eu des heurts mais à partir du moment où il y a eu les filles, on n'a plus le droit d'aller chercher autre chose. C'est que du bonheur le mariage, c'est d'ailleurs à partir de là qu'on vit. 80 ans de mariage, réalise René, je peux même ajouter que j'aimerais que ça dire pour toujours".

Deux filles devenues enseignantes, "une fierté immense, pour Denise, et deux gendres, "ils sont comme nos fils", quatre petits-enfants et six arrière-petits enfants. Une longévité que salue également le maire de Nébian, Francis Bardeau, qui a tenu à célébrer cette journée, "je vais souvent des mariages et souvent lorsqu'on termine un mandat, on regarde et les gens se sont séparés. On a beaucoup de mamans qui sont seules avec leurs enfants alors 80 ans, cela force le respect".

À 99 ans, Denise et René sont surtout en pleine forme

René et Denise Debove sont surtout quasiment autonomes malgré leur âge, 99 ans. Une femme de ménage qui vient deux heures par semaine, mais pour le reste ils se débrouillent et peuvent compter sur la famille qui est à proximité, "on a beaucoup de chance pour ça, ajoute de Denis, on a tout fait pour mais on est bien entouré, on est récompensé".

Originaires de Seine-Maritime et de l'Oise, ils sont installés dans l'Hérault depuis 2000, à Clermont-l'Hérault pour se rapprocher de leurs enfants et petits-enfants et arrières petits enfants dont Lana, 17 ans, pour qui "ils sont un modèle, c'est un rêve à réaliser, je trouve ça beau de ne jamais se séparer. Si je me marie un jour, j'espère être aussi heureuse qu'eux. Pour rester si longtemps ensemble et vivre ensemble à leur âge, il faut s'aimer pour ça".

René et Denis Debove avec leurs filles, gendres et le maire de Nébian © Radio France - Claire Moutarde