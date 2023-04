Mariage pour tous : 10 ans après, deux Bayonnaises se souviennent de "la joie et de la fierté" de se dire oui

Elles se sont dit "oui" à la mairie de Bayonne il y a presque 10 ans, le 14 septembre 2013. Jeanne et Annie, âgées de 79 et 80 ans aujourd'hui, se sont mariées quelques mois après l'adoption définitive de la loi sur le mariage pour tous à l'Assemblée nationale, le 23 avril 2013.

ⓘ Publicité

"Moi j'avais un petit tailleur", raconte Annie, et "moi j'étais en noir. Une jupe que j'avais acheté chez les surfeurs et un collant", décrit Jeanne en regardant l'album photo. "Je trouve Jeanne très belle, mais je ne suis pas mal non plus !", sourit Annie.

"Dès que la loi a été adoptée, on s'est dit qu'on allait se marier. C'était évident", se souvient Jeanne. "C'était quand même très important pour tous les homosexuels. Comme une finalité", abonde Annie. "Emotion, fierté et joie... Tout ça, c'était très mêlé. Et il y avait la fête avec les copains et les copines. Donc c'était un joli moment.", ajoute Jeanne.

10 ans de mariage, 45 ans de vie commune

Mais leur histoire d'amour a commencé bien avant l'adoption de la loi sur le mariage pour tous et leur union célébrée par l'actuel maire de Bayonne, à l'époque premier adjoint, Jean-René Etchegaray . "Il y a ces 10 ans de mariage, mais ça fait quand même 45 ans que l'on est ensemble, que l'on partage une vie commune. On a vécu tellement de choses, beaucoup de voyages en bateau notamment ..." insiste Jeanne.

"J'ai rencontré Annie quand j'avais 37 ans, en 1978. J'étais déjà avec une femme, qui s'appelait aussi Annie, et nous vivions dans le 19e arrondissement de Paris. Au rez-de-chaussée, il y avait une hôtesse de l'air qui faisait souvent des fêtes, qui ramenait des choses de ses voyages. C'était Annie", poursuit Jeanne, qui a fait sa carrière dans le secrétariat. "Dès que je l'ai vue, et même si elle faisait la gueule", s'amuse Annie, "elle m'a tout de suite, comme on dit vulgairement, tapé dans l'œil." Aujourd'hui, Annie retient surtout "la patience" de Jeanne, "parce que je suis insupportable" avec "mes pertes de mémoire". Jeanne, elle, loue "la gentillesse et la tolérance" de son épouse.

Si elles assurent n'avoir jamais rencontré de difficultés en raison de leur vie commune ou de leur mariage, "à part avec la mère" d'Annie qui n'a pas assisté à la cérémonie, "les choses ne sont pas gravées dans le marbre", se méfie Jeanne. "Je lisais par exemple que quelques politiques de droite, qui avaient voté contre cette loi il y a dix ans", comme l'actuel ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, "voteraient pour aujourd'hui. Donc la société a forcément évolué. Mais rien n'est jamais figé, tout peut évoluer."