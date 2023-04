Mariage pour tous : dix ans après l'adoption de la loi, les couples se souviennent

C'était le 23 avril 2013, le mariage pour tous était adopté à l'Assemblée nationale après des débats houleux. Cette année-là, la France devenait seulement le 14e pays dans le monde à adopter le mariage pour tous. Depuis cette date, près de 70 000 mariages homosexuels ont été célébrés en France. En 2022, l'Insee en a recensé 7 000 (chiffres de novembre), un chiffre plutôt stable depuis dix ans.

"Bonheur et victoire"

"L'histoire nous a donné raison" : 10 ans après la loi autorisant le mariage pour tous en France, Vincent Autin, qui a ouvert le ban en épousant son compagnon Bruno à Montpellier (Hérault), estime "quasi impossible" un retour en arrière, même si les discriminations persistent.

"Bonheur et victoire", résume l'ancien militant de la cause LGBTQ+, aujourd'hui âgé de 50 ans et résident suisse, à l'évocation de ce 29 mai 2013. Ce jour-là, il a dit "oui" à son partenaire de longue date, Bruno Boileau, à la mairie de Montpellier, lors d'une cérémonie historique et jazzy célébrant le premier mariage homosexuel en France.

Deux jours plus tard, c'est au tour de de Loïc et Virgil de se passer la bague au doigt, à la mairie du Croisic (Loire-Atlantique). Loïc est depuis décédé et Virgil, 52 ans aujourd'hui, se souvient seul, mais avec bonheur de ce grand jour : "On a failli passer les premiers, mais Montpellier nous a devancés. C'était un moment de joie, comme tous les jours, mais un peu plus pour cette date mythique où on mettait à l'égalité de droits tous les gens, quelle que soit leur orientation sexuelle."

Danièle Moreau et Daphné Calandra étaient les toutes premières femmes à s'unir. Elles se sont mariées à la mairie de Reims le 22 juin 2013. Pour Daphné, l'image qui reste de ce grand moment, c'est lorsque Adeline Hazan, maire de Reims leur a remis le livret de famille : "Symboliquement, c'était un moment très important.".

Dix ans de mariage, 45 ans de vie commune

Jeanne et Annie se souviennent aussi de ce" joli moment" . Elles ont échangé leurs alliances à la mairie de Bayonne quelques mois après, en septembre 2013.

"Dès que la loi a été adoptée, on s'est dit qu'on allait se marier. C'était évident", se souvient Jeanne. "C*'était quand même très important pour tous les homosexuels. Comme une finalité*", abonde Annie. "Émotion, fierté et joie... Tout ça, c'était très mêlé. Et il y avait la fête avec les copains et les copines. Donc c'était un joli moment.", ajoute Jeanne.

"Il y a ces 10 ans de mariage, mais ça fait quand même 45 ans que l'on est ensemble, que l'on partage une vie commune. On a vécu tellement de choses, beaucoup de voyages en bateau notamment ..." insiste Jeanne.