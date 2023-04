Dix ans de mariage pour tous : Lionel et Stéphane sont les premiers à s'être dit oui dans le Pas-de-Calais

Ils se sont dit oui le 1er juin 2023 à la mairie de Boulogne-sur-Mer, unis par le maire Frédéric Cuvillier devant une foule nombreuse et de nombreux médias. Lionel Decoster et Stéphane de Sainte-Maresville ont été le premier couple gay à se marier dans la région, un mois après la promulgation de la loi qui autorisait le mariage entre personnes du même sexe.

Le couple vit aujourd'hui toujours dans le Boulonnais, à Carly

Dix ans plus tard, ils sont toujours mariés, et vivent désormais à Carly, dans le Boulonnais. A l'époque de leur mariage, ils tenaient un bar à Boulogne-sur-Mer. Ils ont ensuite eu un restaurant pendant quatre ans à Cucq et ils travaillent aujourd'hui tous les deux dans une jardinerie.

"On voulait être des porte-drapeaux, montrer l'exemple"

Quel regard portent-ils sur leur mariage, dix ans après ? C'est d'abord l'émotion qui affleure, comme le raconte Lionel, âgé aujourd'hui de 52 ans : "il y avait beaucoup de monde, des gens qu'on ne connaissait pas qui venaient nous voir pour nous féliciter, nous dire que c'était bien ce qu'on faisait. On voulait être un peu des porte-drapeaux, montrer l'exemple. Et oui, ça a servi. On a des amis qui ont franchi le pas et qui se sont mariés! "

Dix ans après, le couple estime avoir pris sa part : "Place aux jeunes maintenant!", plaisante Stéphane, 59 ans, heureux de voir que les lignes aujourd'hui ont bougé. "Oui, il y a eu de belles avancées! Certes, il y a encore des progrès à faire, on sait que le Français a du mal à changer! Mais oui, les choses ont évolué. Aujourd'hui, on peut arriver par exemple dans le monde du travail sans se cacher, on peut dire que l'on est marié à un homme", souligne-t-il.

Le couple n'a pas prévu de faire de grande fête pour marquer les dix ans de son mariage militant et très médiatisé, comme l'explique Stéphane : "Notre mariage avait été très médiatisé, Alors aujourd'hui, ce sera un moment plus pour nous ! " Le couple prévoit de s'offrir un petit voyage pour l'occasion.