Mariage refusé à Béziers : les plaintes déposées contre Robert Ménard délocalisées à Montpellier

Le parquet de Béziers ne traitera pas les plaintes qui ont été déposées contre Robert Ménard après son refus de marier un Algérien de 23 ans à l'hôtel de ville de Béziers le 7 juillet 2023. Le jeune homme a été expulsé ce jeudi vers l'Algérie comme France Bleu Hérault l'a révélé. Son passeport périmé a été retrouvé à la préfecture de Nîmes permettant son retour en Algérie. Selon nos informations, il avait été confisqué en 2019.

Deux plaintes ont été déposées contre le maire de Béziers pour refus discriminatoire de célébrer un mariage. La première a été déposée au commissariat de Béziers le 7 juillet 2023 par le couple qui souhaitait se marier, l'autre par l'association SOS Racisme auprès du parquet.

Raphaël Balland, le procureur de la République de Béziers a fait savoir ce mercredi à France Bleu Hérault qu'il avait demandé une délocalisation des plaintes : "Le procureur général près la cour d'appel de Montpellier a ordonné, sur ma proposition, la délocalisation de cette procédure au parquet de Montpellier, en application de l'article 43 alinéa 2 du code de procédure pénale qui a pour but de garantir l'impartialité de la conduite des investigations et des suites judiciaires éventuelles, compte tenu des relations fréquentes entretenues entre mon parquet et le maire de Béziers dans le cadre institutionnel, et notamment des relations partenariales qui nous conduisent à travailler ensemble très régulièrement".

Le parquet de Béziers avait informé la mairie le 16 juin qu'il avait décidé "de ne pas surseoir au mariage", estimant qu'il "n'existait pas suffisamment d'indices sérieux lui permettant de présumer l'absence de consentement matrimonial".

Dans un communiqué, Raphaël Balland précisait avoir toutefois ouvert une enquête préliminaire le 26 juin, afin de "s'assurer pleinement de la légalité de ce mariage". Aucune irrégularité n'avait été observée.

