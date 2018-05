Marie, 21 ans, faisait partie des 100.000 personnes réunies sur les pelouses du château de Windsor ce samedi 19 mai, pour tenter d'apercevoir les jeunes mariés, le prince Harry et l'actrice américaine Meghan Markle.

Amiens, France

C'est fait, le prince Harry et Meghan Markle sont officiellement mariés ! Ils se sont dit "oui" ce samedi 19 mai, dans la chapelle Saint-George du château de Windsor, devant plus de 600 invités. Parmi eux, la reine Elizabeth II, bien sûr, mais aussi beaucoup de stars : l'animatrice de télévision américaine Oprah Winfrey, David Beckham, George Clooney ou encore les chanteurs Elton John et James Blunt.

100.000 personnes réunies, dont Marie, venue d'Amiens

A l'extérieur du château, sur les pelouses de Windsor, 100.000 personnes étaient réunies pour tenter d'apercevoir les mariés. Au milieu des fans, notre reporter Benjamin Illy a rencontré... Une Amiénoise ! Elle s'appelle Marie, elle a 21 ans, et elle est venue rendre visite à son ami Matthis, qui vient de s'installer à Londres pour travailler dans un laboratoire.

On a vu Meghan Markle, à son arrivée en voiture ! On l'a aperçue vers 11h45

Pas question pour les deux amis de rater le mariage royal : "On voulait s'approcher de la route où le carrosse allait passer, raconte Marie. Mais il y avait beaucoup trop de monde, alors on est venu sur les pelouses. Beaucoup de Britanniques disent qu'ils s'en fichent un peu, de ce mariage, mais je sais qu'ils l'ont quand même regardé, par curiosité".

Un peu de baume au cœur après le Brexit

Quand Benjamin Illy lui demande si ce jour est historique pour les Britanniques, Marie sourit : "Je crois qu'ils en vivent beaucoup en ce moment, des jours historiques, avec les naissances et les mariages relativement rapprochés". "Je crois que tout cela leur met du baume au cœur", ajoute-elle, évoquant à demi-mots le Brexit.

Je suis venue, car je me suis dit que cela n'arrive qu'une fois dans la vie, de pouvoir assister à ça.

Un dernier mot, pour les mariés ? "Faites des bébés, s'il vous plaît !", éclate de rire la jeune fille.

