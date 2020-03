Mariages annulés en Loire-Atlantique : "on est très déçus, mais il faut relativiser"

Entre le confinement, les mairies fermées au public et les rassemblements interdits, les personnes qui devaient se marier dans les prochaines semaines se retrouvent obligées d'annuler leur mariage.

Yann et Marie devaient se marier au château de Vair, en Loire-Atlantique, le 11 avril. C'est reporté au mois de mai 2021. "On est forcément très déçu" explique Yann. Mais le futur marié ajoute : "on a quand même pu garder le même endroit pour le mois de mai de l'année prochaine, et les mêmes prestataires. Il faut relativiser".

Les organisateurs de mariage en première ligne

Les organisateurs de mariage, eux, sont en première ligne pour reporter au plus vite les mariages concernés. "On est là pour écouter les mariés, et tout réorganiser le plus rapidement possible, pour leur éviter trop d'anxiété et de stress" explique Christelle Vivière qui gère l'Agence passionnément dans le département.