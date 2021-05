Mariages : en Ille-et-Vilaine, ils ne reprendront vraiment qu'au mois de juin

Depuis le mercredi 19 mai, les mariages sont autorisés. Mais les organisateurs doivent respecter une jauge très limitée et un couvre feu à 21h. A partir du 9 juin, les règles sanitaires vont s'assouplir et les mariages vont se bousculer dans les manoirs, châteaux ou salles privées.

Théoriquement les mariages sont autorisés depuis le mercredi 19 mai, mais une jauge a été fixée à 35% en intérieur et le couvre feu est fixé à 21h. En revanche, à partir du 9 juin, pour la deuxième phase du déconfinement, la jauge va passer à 50% en intérieur et 65% en extérieur et le couvre feu à 23h. Au manoir de Belle-Noë, à Dol-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine), les mariages repartent le samedi 12 juin et se se succèdent jusqu'à la fin de l'été. C'est le cas aussi au château de Montmuran aux Iffs (Ille-et-Vilaine).

On a beaucoup de reports de l'an dernier. On a déjà deux mariages en juin. C'est une reprise en douceur, mais je suis plutôt confiante - Florence de la Villéon propriétaire du château de Montmuran

Le masque est obligatoire sauf pour les repas. Pour aller aux toilettes par exemple, il faudra remettre le masque - Loïc Lemaire propriétaire du manoir de Belle-Noë

Référent sanitaire

Pour bien respecter les mesures sanitaires, les organisateurs de mariage devront nommer un référent sanitaire parmi les convives "ce référent sanitaire, un ami ou un parent, est chargé de la mise en place des règles sanitaires, les distances physiques, le port du masque, le gel hydroalcoolique" explique Florence de la Villéon "le référent doit avoir un oeil partout pour voir que la cérémonie se passe bien".

On est en train de prévenir tous nos convives pour qu'ils se fassent tester 3 jours avant le mariage. Certains d'entre eux seront déjà vaccinés - Morgan François qui se marie le 12 juin

Ce samedi 12 juin, Morgan et Sabrina ont prévu une soirée dansante à l'extérieur du manoir de Belle-Noë. Elle se déroulera sous un chapiteau "on n'a pas le droit de danser en salle. Sous le barnum, on fera en sorte qu'il y ait beaucoup d'ouvertures pour le plus d'aération possible". Comme le lieu est privé, il n'y aura pas de couvre feu. Les convives pourront danser jusqu'au bout de la nuit.