Mariages : la Mayenne voit de nouveau en blanc

Le joli mois de juin est traditionnellement celui des mariages. Depuis le mardi 2, les cérémonies sont, de nouveau, autorisées. Elles avaient été annulées, le temps du confinement. Depuis quelques jours, les mariés se pressent aux portes des mairies. Cependant, on se dit "oui", sous certaines conditions, avec des cérémonies d'un quart d'heure et des distances de sécurité à respecter. Même si les voeux s'échangent sous le masque, c'est le signe que la vie reprend.

Elodie et François ont reporté leur mariage au mois de Novembre - .

Certains ont choisi de reporter

Certains couples ont choisi de reporter leur mariage, pour des raisons de sécurité. C'est le cas d'Elodie et de François. Elle, photographe animalière, est de Vitré et lui, chargé de maintenance est de Laval. Cela fait un an et demi qu'ils préparaient leurs noces, prévues le 4 juillet. Mais, faute de traiteur et de prestataires, ils ont décidé de reporter la fête au mois de Novembre. "Au début, c'était panique à bord, on était déçu", dit François " mais finalement, on est contents" complète Elodie, "car on aura plus de monde autour de nous".