Mariannes du civisme : les communes des Landes bonnes élèves de la participation aux élections

Des taux de 70, 80 et parfois qui frôlent les 90% de participation lors des dernières élections, cela à de quoi faire rêver alors que l'abstention s'impose de plus en plus comme la gagnante des scrutins. Ce mercredi 22 février 2023 les communes landaises ayant eu des records de participation lors des dernières élections (présidentielle et législatives 2022) ont été distinguées. Elles ont reçu les Mariannes du civisme de la part de la Préfecture des Landes et de l'association des Anciens maires de France.

Comment motiver ses concitoyens quand on est élu ?

Une récompense reçue par les maires et les élus, mais qui s'adressent à l'ensemble des habitants et plus particulièrement aux électeurs s'étant déplacé aux urnes. Mais, justement, comment fait-on pour motiver les habitants, les électeurs ? "Ne nous posez la question parce que nous ne savons pas quoi vous répondre" nous confie Sylvie Lopez-Lozano, la deuxième adjointe d'Horsarrieu. Dans cette commune de 700 habitants, située au nord d'Hagetmau, 88,68% des électeurs se sont rendus aux urnes pour le second tour de l'élection présidentielle, et 69,04% lors du second tour des élections législatives. Elle repart avec trois Mariannes. "À chaque fois qu'il y a un vote, l'Association des parents d'élèves fait une vente de gâteaux. Est ce que ça amène plus de monde ? On ne sait pas, peut-être" lance Sylvie Lopez-Lozano.

La commune d'Horsarrieu a obtenu trois Mariannes du civisme pour les élections présidentielles et législatives de 2022. © Radio France - Delphine-marion Boulle

"Mais nous, on n'a pas eu la chance de manger les gâteaux" souligne en souriant, à côté d'elle, Didier Castets, le maire de Cazalis. La commune est aussi dans le secteur d'Hagetmau, au sud cette fois. C'est la première fois qu'elle reçoit une Marianne. "Ce coup-ci on fait partie des lauréats, mais ça récompense essentiellement la régularité et l'investissement de nos électeurs" souligne l'édile. Il faut dire que dans cette commune, la participation s'établit à 90,52% au premier ET au second tours de l'élection présidentielle !

Mise à l'honneur également, la commune de Maïlys. Elle aussi tout près d'Hagetmau, à l'ouest précisément ! Dans cette commune de 332 habitants c'est un peu plus de 74 % des électeurs qui sont allés aux urnes au second tour des législatives. C'est grâce à un travail de fond pour sensibiliser l'ensemble de la population à l'importance des droits et devoirs des citoyens et notamment les jeunes. "On fait un travail régulier de rencontres avec les jeunes citoyens. À 18 ans on leur remet le livret de la citoyenneté" explique la maire de la commune Anne-Marie Lailheugue. "On les mobilise également lors des votes, quels qu'ils soient", en leur proposant de tenir les bureaux de vote par exemple.

Les Mariannes du Civisme récompensent les communes avec les meilleurs taux de participation aux élections présidentielles et législatives. © Radio France - Delphine-marion Boulle

Les plus jeunes électeurs félicités

D'ailleurs, outre les communes, les jeunes sont aussi particulièrement mis à l'honneur. Les plus jeunes électeurs reçoivent eux aussi une Marianne du civisme. Une façon de les remercier pour leur engagement citoyen alors que l'abstention est toujours plus forte dans cette catégorie de la population. En 2022, par exemple, lors du premier tour des législatives 70% des jeunes de 18 à 35 se sont abstenus. Quelques semaines plus tôt, lors du second tour de l'élection présidentielle 41% des 18-24 ans n'ont pas voté.

L'un des jeunes électeurs distingués ce 23 février 2023 s'appelle Quentin Darrigade. Il a fêté ses 18 ans à quelques jours du second tour des élections législatives. Juste à temps pour potasser les programmes des deux candidats en lice. "Je me suis déjà informé sur tout ce qui est politique pour me faire mon avis là dessus. Je me suis bien renseigné en amont. J'ai pris quand même le temps de réfléchir" raconte-t-il. Est-ce qu'il était stressé ? Non, pas du tout car selon lui le vote "c'est quelque chose de normal". Pour autant il regrette que la politique et les élections intéressent peu les jeunes, "la majorité des jeunes ne sont pas encore conscients de la gravité de s'abstenir d'aller voter. Finalement, ce sont des droits que l'on n'utilise pas" confie ce jeune habitant de Rivière-Saas-et-Gourby.

Deux Mariannes pour la famille Darrigade, le fils (Quentin) comme plus jeune électeur des Landes, le père (Hervé) comme maire de Rivière-Saas-et-Gourby © Radio France - Delphine-marion Boulle

Il faut dire que si Quentin Darrigade a une fibre civique, cela ne vient pas de bien loin. Dans la salle, présent également pour recevoir une Marianne pour sa commune, le maire de Rivière-Saas-et-Gourby, et père de Quentin : Hervé Darrigade.

Les Landes, département particulièrement civique !

Ces communes et leurs habitants ont été félicités par la Préfète des Landes, Françoise Tahéri. Elle a rappelé que voter, "c'est aussi prendre en main le destin de la nation".

Françoise Tahéri, Préfète des Landes (2023) © Radio France - Delphine-marion Boulle

La Préfète des Landes qui a aussi souligné les bons résultats à l'échelle du département**. Plus de 80% des landais se sont rendus aux urnes pour le premier tour de l'élection présidentielle** "c'est tout à fait remarquable !" se félicite la représentante de l'État. "Cet esprit de civisme est précieux. Il faut qu'il soit bien conservé, transmis à nos jeunes générations" ajoute Françoise Tahéri.

