Promue officier dans l'Ordre du Mérite Maritime, une Nazairienne vient en aide aux marins en détresse

Une tasse de café et un petit chocolat sur la nappe cirée. Marie-Christine Le Nay, 66 ans, nous reçoit chez elle comme elle l'a fait pendant des années avec des dizaines de marins du monde entier. Quand elle fait ses premiers pas en même temps que l'association au début des années 90, de nombreux navires se retrouvent souvent bloqués au port de Saint-Nazaire avec des armateurs en fuite ou des défauts de paiement. Marie-Christine n'hésite pas alors à inviter ces marins chez elle.

C'est trois fois rien, juste un peu de chaleur humaine. - Marie-Christine Le Nay

"Je me souviens d'un dîner sur la terrasse, il y avait un Sénégalais, un matelot du Cap Vert, un autre de Lituanie. On parlait anglais. C'est trois fois rien, juste un peu de chaleur humaine". Cette femme et cette mère de marin se souviendra longtemps du navire russe le Koporye à quai pendant 9 mois en 1996-97 et de ces 27 marins en détresse loin de chez eux. "On avait organisé un repas de Noël à bord. C'est grâce à eux que je parle russe aujourd'hui. Au bout de neuf mois, ils sont devenus des amis".

Aujourd'hui la législation s'est renforcée, il y a moins de bateaux bloqués à quai et l'association reconnue nationalement a même un local sur le port. Son rôle ? c'est peut-être son ex marin de mari, André qui en parle le mieux : "Faut pas croire que les marins en escale sont en vacances, ils travaillent sur le bateau et n'ont que quelques heures pour téléphoner à la famille, acheter des souvenirs, se détendre... c'est important qu'il y ait un lieu dédié pour eux".

Un local au Petit Maroc, sur les bords de Loire, qui sert de refuge en quelques sortes pour ces marins de passage avec une femme pour les accueillir et les écouter. "Ils ont besoin de parler, eux qui vivent en vase clos loin de chez eux et ils se confient plus facilement à une femme. La femme pour ces marins, souvent c'est la mère. La famille. C'est ça notre lien".

Marie-Christine Le Nay a déjà la Médaille d'Honneur de la Ville de Saint-Nazaire, promue Chevalier en 2013, la voici ce matin élevée au rang d'Officier dans l'Ordre du Mérite Maritime © Radio France - Hélène Roussel

Adhérente puis présidente de l'association Marine Accueil Loire ainsi que de la Fédération Nationale, cela fait 30 ans qu'elle brise ainsi la solitude des marins en escale au port de Saint-Nazaire. Déjà promue Chevalier dans l'Ordre du Mérite Maritime, la voici ce matin Officier. Son mari explique que c'est une juste reconnaissance, "elle qui donne tout et n'attend jamais rien en retour". Marie-Christine, elle, est très émue mais bien décidée surtout à poursuivre sa route avec les marins de passage.