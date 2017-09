Marie-Claire Bonnet-Vallet la présidente de Côte-d'Or Tourisme, est l'invitée Grand Témoin ce lundi

Après la saison estivale, l'heure du bilan approche pour les professionnels du tourisme. Quelles sont les premières tendances et les pistes de réflexion à suivre? Marie-Claire Bonnet-Vallet, la présidente de Côte-d'or Tourisme est notre invitée Grand Témoin ce lundi entre 7 et 9H.

Les touristes ont-ils été au rendez-vous cette été en Côte-d'Or ? Et plus largement tout au long de cette année ? L'heure du bilan approche pour les professionnels du tourisme dans notre département. Ces premières tendances, on en parlera avec la présidente de Côte-d'or Tourisme ce matin. Marie-Claire Bonnet-Vallet est notre invitée Grand témoin sur France Bleu Bourgogne ce lundi matin. Elle est en studio pour répondre aux questions des journalistes et des animateurs, entre 7H et 9H.

On parlera hébergements, nombre de nuitées et sites remarquables, pour connaitre les destinations les plus prisées des touristes qui viennent découvrir notre département. La concurrence est rude on le sait en France, et le contexte pas forcément toujours favorable, avec les mesures de sécurité liées à l'État d'urgence. Quelle place occupe aujourd'hui tous les nouveaux outils de promotion pour attirer de nouveaux visiteurs et comment faire face aux nouveaux concurrents, on posera tourtes ces questions à Marie-Claire Bonnet-Vallet.