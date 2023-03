Ardèche : Marie-Curie, Simone-Veil, Joséphine-Baker, des nouveaux noms féminins pour les rues d'Annonay

En ce 8 mars 2023, journée internationale des Droits des femmes, la ville d'Annonay (Ardèche) a choisi de réparer de manière très symbolique une inégalité en donnant le nom de sept femmes illustres à des rues et des places de la commune.

ⓘ Publicité

Avenue Simone-Veil au lieu de voie de Deume, place Gisèle-Halimi au lieu de placette Ravel ou encore impasse Germaine-Montagnon en remplacement du 161 Corniche de Montmiandon. Voilà quelques unes des nouvelles dénominations de rues auxquelles les Annonéens vont devoir s'habituer.

Après Olympe de Gouges et Élise Avenas

Jusqu'à présent seules deux rues étaient baptisées du nom de deux personnalités féminines à Annonay. La rue Olympe-de-Gouges (écrivaine et pionnière du féminisme à la révolution française) et la rue Élise-Avenas qui contribua à former le Syndicat des instituteurs de l’Ardèche et défendait l’égalité de traitements entre hommes et femmes ainsi que la mixité des élèves en classe. Il y a désormais sept lieux supplémentaires à Annonay pour se souvenir de femmes remarquables.

C'est un groupe de travail entre élus et agents municipaux qui a choisi quelle rue laisserait son nom à une femme d'exception ou quel espace public sans nom pouvait être approprié pour être baptisé en ce 8 mars.

Le détails des nouvelles dénominations féminines à Annonay