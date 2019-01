Marie Falaise, lauréate de l'Institut de l'Engagement, s'engage pour les personnes âgées

Chaque année, l'Institut de l'Engagement de La Rochelle récompense des jeunes, âgés de 16 à 29 ans et issus de toute la France, pour un projet citoyen et d'intérêt général qu'ils ont mené, souvent au cours d'un service civique. Marie Falaise fait partie des lauréats de la promotion 2018. Portrait.

La Rochelle, France

Pendant une semaine, du 25 au 30 janvier, se tient la 29e édition de l'université de l'Institut de l'Engagement à la résidence-club La Fayette, à La Rochelle. 150 lauréats de la promotion d'automne 2018 assistent, toute la semaine, à des ateliers et débats autour des enjeux sociétaux actuels. Âgés de 16 à 29 ans, ces jeunes, venus de toute la France, ont été récompensés pour leur engagement citoyen.

Marie Falaise, 25 ans, est lauréate de la promotion du printemps 2018. Pendant son service civique, cette Rochelaise d'adoption a monté un projet pour rompre l'isolement des personnes âgées et favoriser la transmission de leurs savoirs et expériences de vie aux générations suivantes.

Originaire de Normandie, Marie Falaise a fait des études d'histoire puis de tourisme. Une fois diplômée, en septembre 2017, elle ne trouve pas de travail alors elle se tourne vers un service civique avec l'association Unis-cité. Pendant huit mois, elle organise des animations pour permettre aux personnes âgées de créer du lien social et de partager leur vécu avec les plus jeunes. Elle travaille notamment avec une résidence pour personnes âgées à Périgny et un centre communal d'action sociale à Montroy, près de La Rochelle.

Les personnes âgées sont des sources de connaissances et il faut pouvoir les transmettre."

"Il faut leur montrer qu'il est important de reprendre un lien avec les générations suivantes car si nous n'héritons pas de leur savoir, on va perdre ce qui représente nos racines", analyse Marie Falaise.

Une enfance sous le signe de l'histoire

A travers son projet, la jeune femme en dit plus sur elle et son enfance : "J'ai un lien très fort avec mes grands-parents, qui étaient aussi très proches de leurs frères et sœurs donc j'ai toujours été entourée d'anciens". Des anciens qui lui ont raconté beaucoup d’anecdotes, notamment sur la Seconde Guerre mondiale, qu'ils ont vécue pendant leur enfance.

Un goût pour l'histoire qui n'a pas lâché Marie Falaise. Du haut de ses 25 ans, la jeune femme est aussi très engagée. Au lycée déjà, elle est bénévole dans une association qui cultive la mémoire des crimes de guerre, puis elle devient animatrice dans des colonies de vacances, "c'est aussi une forme d'engagement" dit-elle.

Au niveau local aussi, la jeune femme s'investit. Habitante de La Rochelle depuis cinq ans, elle y est guide touristique depuis 2016. Mais aujourd'hui, Marie Falaise veut se concentrer sur son avenir professionnel. Le service civique lui ayant permis de "tester [son] projet sur le terrain", elle est en pleine création de sa propre entreprise. Pour l'aider dans sa démarche et développer un réseau professionnel, l'Institut de l'Engagement aide ses lauréats pendant environ deux ans sous forme d'accompagnement professionnel, de parrainage ou via un soutien financier.

L'Institut intervient sur la reprise d'une formation, la recherche d'emplois et la création d'activité. Depuis 2012, il a déjà conseillé plus de 12.000 jeunes, dont 3.100 dans le cadre d'un programme complet. Une méthode qui porte ses fruits puisque le taux de réussite est de 90%.

"Grand Débat National"

A l'occasion du "Grand Débat National", les 150 lauréats de l'Institut de l'Engagement vont pouvoir, ce samedi, partager leurs idées et propositions lors d'un échange en présence, notamment, d'Emmanuelle Wargon, secrétaire d'Etat auprès du Ministère de la transition écologique et solidaire.

Marie Falaise participera, même si elle n'a pas d'idée précise. "C'est en étant ensemble et en discutant que les idées arrivent et se diffusent".